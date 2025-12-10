Ο βαρύς οπλισμός που εντοπίστηκε στην κατοχή ενός 37χρονου Κρητικού, που διέμενε εσχάτως στα Καλύβια Θορικού, προκαλεί έντονο προβληματισμό στο ελληνικό FBI.

Ο λόγος δεν είναι άλλος από το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές ενδείξεις πως ο 37χρονος είχε προβεί σε προπαρασκευαστικές ενέργειες, ακόμη και για δολοφονικό χτύπημα, κάτι που δείχνει ότι είχε μπει για τα καλά στον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος.

Τα Kalashnikov, τα πιστόλια, οι πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και το κλεμμένο εδώ και σχεδόν ένα χρόνο όχημα, μέσα στο οποίο βρέθηκε και ένα μπιτόνι με βενζίνη, δείχνουν ξεκάθαρα ότι σχεδίαζε κάτι «μεγάλο» και πιθανότατα την εκτέλεση κάποιου «συμβολαίου θανάτου».

Αυτό ακριβώς θα επιχειρήσουν να μάθουν το επόμενο χρονικό διάστημα οι αστυνομικοί της ΔΑΟΕ, αναλύοντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο και κυρίως τα κινητά τηλέφωνα του 37χρονου.

Να θυμίσουμε ότι ο άνδρας αυτός, με καταγωγή από την Κρήτη, απασχολεί την ΕΛ.ΑΣ. από το 2004, όταν ακόμη σε ηλικία μόλις 16 ετών είχε βιάσει και δολοφονήσει μία ηλικιωμένη γυναίκα στην Κρήτη. Έκτοτε ακολούθησαν αποδράσεις από φυλακές, νέες συλλήψεις και πλήθος δικογραφιών.