Σε μια αποθήκη σε ερημικό σημείο στο Κίτσι, στα Καλύβια, εντοπίστηκε το όχημα του 37χρονου άνδρα από την Κρήτη, που μέσα έκρυβε ένα ολόκληρο οπλοστάσιο.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 37χρονος φέρεται πως ήταν έτοιμος να εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου, μια προγραμματισμένη δολοφονία που απετράπη τελευταία στιγμή.

Πιο αναλυτικά, η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν έφτασε στα γραφεία του ελληνικού «FBI» η πληροφορία για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν ένα αυτοκίνητο μάρκας Ford, το οποίο, όπως διαπιστώθηκε, ήταν κλεμμένο.

​Ο έλεγχος στο εσωτερικό του αποκάλυψε τον βαρύ οπλισμό των δραστών: τρία καλάσνικοφ, πιστόλια με σιγαστήρες, κράνη και γάντια.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν μπιτόνια με βενζίνη, εύρημα που ενισχύει το σενάριο ότι οι δράστες πιθανότατα σκόπευαν να κάψουν το όχημα διαφυγής αμέσως μετά την εκτέλεση του σχεδίου τους.

Ο 37χρονος, ο οποίος συνελήφθη τελικά, είναι γνωστός στις Αρχές, καθώς όταν ήταν ανήλικος είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία.

Μάλιστα, τότε είχε καταφέρει να αποδράσει, αλλά στη συνέχεια συνελήφθη και πάλι. Επίσης, έχει απασχολήσει τις Αρχές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και για κατοχή όπλων.