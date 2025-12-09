Έντονη κινητοποίηση προκάλεσε στις αστυνομικές αρχές ο εντοπισμός ενός ΙΧ που έκρυβε βαρύ οπλισμό στα Καλύβια.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν η αστυνομία έλαβε πληροφορία για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή. Κατά την παρακολούθηση, εντοπίστηκε ένα όχημα που αποδείχθηκε κλεμμένο. Μέσα σε αυτό βρέθηκαν τρία καλάσνικοφ, πιστόλια με σιγαστήρες, γάντια, κράνη και μπιτόνια γεμάτα βενζίνη.

Η συνέχεια της έρευνας, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οδήγησε στην ταυτοποίηση και σύλληψη ενός άνδρα από την Κρήτη, ο οποίος φέρεται ότι είχε κλέψει το όχημα και οργάνωνε χτύπημα με όλα τα χαρακτηριστικά συμβολαίου θανάτου.

Ο συλληφθείς έχει ιδιαίτερα βαρύ παρελθόν. Το 2006 είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία ως ανήλικος, ενώ είχε καταφέρει να αποδράσει, με τις αρχές να εντοπίζουν τότε στην κατοχή του καλάσνικοφ και άλλο πολεμικό οπλισμό.

Οι αρχές εκτιμούν ότι με τον εντοπισμό του οπλισμού και τη σύλληψη του άνδρα αποτράπηκε μια οργανωμένη δολοφονία.