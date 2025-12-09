Ακόμη και για δολοφονία, όταν ήταν ανήλικος, έχει καταδικαστεί ο 37χρονος που συνελήφθη από τη Δίωξη Ναρκωτικών και την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ν/Α Αττικής και κατηγορείται για το οπλοστάσιο που εντοπίστηκε μέσα σε ΙΧ αυτοκίνητο στα Καλύβια Θορικού.

Ήταν το 2004 όταν σε ηλικία 16 ετών είχε στραγγαλίσει μία ηλικιωμένη, με τη Δικαιοσύνη να τον καταδικάζει το 2006 σε φυλάκιση 20 ετών για ανθρωποκτονία και βιασμό.

Το 2012 θα παραβιάσει τους όρους της άδειας που είχε λάβει από το κατάστημα κράτησης και θα κηρυχθεί δραπέτης, μέχρι το 2013 όπου θα συλληφθεί ξανά για αρπαγή ανήλικης και θα οδηγηθεί ξανά στη φυλακή.

Το 2016 θα γίνει σε βάρος του καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία (από τον πατέρα του), ενώ το 2025 θα γίνει νέα καταγγελία για τον ίδιο λόγο (από τη μητέρα του). Αυτή δεν ήταν η τελευταία φορά που απασχόλησε τις Αρχές, καθώς το όνομα του το συναντά ξανά η ΕΛΑΣ σε δικογραφία της Ασφάλειας Θέρμης στη Θεσσαλονίκη για τηλεφωνικές απάτες από κοινού με συμμορία Ρομά.

Η αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψη του έγινε χθες (Δευτέρα 8/12) έγινε στα Καλύβια Θορικού μετά από πληροφορίες για κατοχή οπλισμού και καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης. Μαζί του συνελήφθη ακόμη ένα άτομο (μία γυναίκα), ενώ σε βάρος τους ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για πλαστογραφία, ρευματοκλοπή, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία που διέμεναν οι ανωτέρω, καθώς και αποθήκη η οποία χρησιμοποιούνταν για αποσυναρμολόγηση οχημάτων, που είχε μισθώσει ο άνδρας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 3 πολεμικά τυφέκια, 3 πιστόλια, 7 γεμιστήρες και σιγαστήρας, 5- κλεμμένα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, πλήθος πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων, αμφιβόλου γνησιότητας κ.ά.