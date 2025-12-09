Ένας άνδρας και μια γυναίκα συνελήφθησαν από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για οπλοστάσιο που βρέθηκε τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου στα Καλύβια, κατά τη διάρκεια επιχείρησης.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., εντοπίστηκαν 3 καλάσνικοφ, 3 πιστόλια, 7 γεμιστήρες και σιγαστήρας. Παράλληλα, κατά την επιχείρηση εντοπίστηκαν και 5 κλεμμένα οχήματα και εξιχνιάστηκαν 6 περιπτώσεις κλοπών αυτοκινήτων και μηχανών από διάφορες περιοχές της Αττικής.

Αναφορικά με τον άνδρα που συνελήφθη, πρόκειται για έναν 37χρονο, ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία μιας 74χρονης, ενώ έχει κατηγορηθεί για βιασμό, κατοχή όπλων και περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση:

«Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν χθες, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, στα Καλύβια Αττικής 2 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, ρευματοκλοπή, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Πρόκειται για άνδρα και γυναίκα, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, καθώς και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής.

Ειδικότερα, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία που διέμεναν οι ανωτέρω, καθώς και αποθήκη η οποία χρησιμοποιούνταν για αποσυναρμολόγηση οχημάτων, που είχε μισθώσει ο άνδρας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

3 πολεμικά τυφέκια,

3 πιστόλια,

7 γεμιστήρες και σιγαστήρας,

5 κλεμμένα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες,

πλήθος πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων, αμφιβόλου γνησιότητας,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με πινακίδες κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε διαφορετικό Ι.Χ.Ε.,

σκάφος με μηχανή,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με παραποιημένο αριθμό πλαισίου,

πλήθος πινακίδων κυκλοφορίας αμφιβόλου γνησιότητας,

9 εγκέφαλοι αερόσακων και φύσα εγκεφάλου αυτοκινήτου,

2 κράνη,

drone,

3 κινητά τηλέφωνα και

είδη ρουχισμού.

Από την περαιτέρω έρευνα που πραγματοποιήθηκε εξιχνιάστηκαν 6 περιπτώσεις κλοπών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών σε Αθήνα, Βριλήσσια, Αιγάλεω, Βύρωνα, Αχαρνές και Χολαργό.

Οι συλληφθέντες, από τους οποίους ο άνδρας έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για ανθρωποκτονία, βιασμό και απόδραση, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».