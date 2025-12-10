Στο νοσοκομείο του Βόλου μεταφέρθηκε το βράδυ της Τρίτης ένας αστυνομικός, που μαχαιρώθηκε από διαρρήκτη ενώ επιχειρούσε να τον συλλάβει. Ο αστυνομικός, που εισήλθε στο σπίτι όπου «ξάφριζε» ένας υπήκοος Ρουμάνος, φέρει τραύματα στο πόδι και στο χέρι, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Μαγνησίας κινητοποιήθηκε άμεσα μετά το περιστατικό και σε ανακοίνωσή της αναφέρει πως «την ώρα που σε όλη την Ελλάδα για ακόμη μία φορά διαδραματίζεται το χιλιοπαιγμένο έργο των εκάστοτε κυβερνήσεων, με τους αστυνομικούς να γίνονται “σάκοι του μποξ” ξεπλένοντας αμαρτίες “φραπέδων” και “ΟΠΕΚΕΠΕδων”, φέρονται αντιμέτωποι με την κοινωνία, υπάρχουν οι αστυνομικοί που συνεχίζουν να προασπίζουν το υπέρτατο αγαθό της ζωής και της περιουσίας των πολιτών».

Σύμφωνα με το gegonota.news, ο πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων, κ. Δυχτάς, επισημαίνει ότι ο συνάδελφός του, κατά τη διάρκεια της απογευματινής του βάρδιας στην ΥΔΕΕ Βόλου, έλαβε σήμα για την παρουσία διαρρήκτη εντός μιας οικίας. «Τάχιστα, με έναν ακόμα συνάδελφό του, μετέβησαν στο σημείο και, κατά τη διάρκεια της προσπάθειας εντοπισμού και ακινητοποίησης του δράστη, δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι και τραυματίστηκε στο χέρι και στο πόδι. Άμεσα έγινε η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου δέχτηκε ιατρική φροντίδα χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Με τη συνδρομή άλλων αστυνομικών, συνελήφθη ο αλλοδαπός δράστης», αναφέρει ο κ. Δυχτάς.

Η Ένωση Αστυνομικών επισημαίνει επίσης: «Με την ηρωική προσπάθεια του συναδέλφου και όλων όσων συνέδραμαν, για ακόμη μία φορά απέδειξαν πως ο Έλληνας αστυνομικός είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να δώσει και τη ζωή του για την προστασία των πολιτών. Εκφράζουμε τα περαστικά μας στον Σωτήρη και κάνουμε έκκληση στη κοινωνία και στις λοιπές κοινωνικές ομάδες, που δικαίως διεκδικούν τα αιτήματά τους, να σεβαστούν το «τίμιο και δύσκολο μεροκάματο» των αστυνομικών, οι οποίοι όλοι προέρχονται από τα σπλάχνα οικογενειών βιοπαλαιστών και εργατών κάθε κλάδου».