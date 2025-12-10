Δίπλα στους αγρότες της Νίκαιας που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, βρίσκεται ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος συνομίλησε επί ώρες με τους παραγωγούς, εξηγώντας γιατί η ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών έργων αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την περιοχή.

Παράλληλα, ο κ. Κουρέτας έδειχνε στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους δορυφορικές εικόνες και πραγματικά δεδομένα βροχόπτωσης από τον μηχανισμό της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, επιχειρώντας να αποτυπώσει την κατάσταση στην περιοχή.

Αργά το βράδυ της Τρίτης το κλίμα άλλαξε και η επίσκεψη πήρε απρόσμενη τροπή. Όπως κατέγραψε ο Σπύρος Τσαντόπουλος, ο Δημήτρης Κουρέτας «μεράκλωσε» και τραγούδησε μαζί με τους αγρότες το «Ανοιξε γιατί δεν αντέχω» του σπουδαίου Στέλιου Περπινιάδη.