Ξεκινά η δίκη για το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Σούδας

Ξεκινά σήμερα, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Χανίων, η δίκη για το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Σούδας, το οποίο στέρησε τη ζωή στον 22χρονο Παναγιώτη Καρατζή, την 11η Ιανουαρίου 2025.

Λίγο μετά τις 9:00 το πρωί, όπως αναφέρει το flashnews.gr, στα δικαστήρια έφτασε ο 45χρονος οδηγός της Porsche, ο οποίος βρισκόταν προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού, εν αναμονή της δίκης του.

Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν

• Επικίνδυνη οδήγηση λόγω κατανάλωσης οινοπνεύματος και λόγω οδήγησης οχήματος εντός κατοικημένης περιοχής με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστο 40 χλμ/ώρα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου.

• Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος καθ’ υποτροπή.

• Οδήγηση υπό την επίδραση φαρμάκων που σύμφωνα με τις οδηγίες τους ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης.

• Οδήγηση άνευ ικανότητας οδήγησης.

Το χρονικό του μοιραίου τροχαίου

Ήταν ξημέρωμα Παρασκευής 11 Ιανουαρίου, όταν ο 45χρονος οδηγός της Porsche, υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών και έχοντας ήδη λάβει πρόστιμο από την τροχαία για οδήγηση υπό την επήρεια, διασχίζει τη λεωφόρο Σούδας με μεγάλη ταχύτητα.

Στο αντίθετο ρεύμα κινείται ο 22χρονος Παναγιώτης Καρατζής με το δικό του όχημα. Κάποια στιγμή τα δύο αυτοκίνητα συγκρούονται μετωπικά και με μεγάλη σφοδρότητα με αποτέλεσμα ο 22χρονος να βρει ακαριαίο θάνατο.