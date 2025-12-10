Τρομακτικές στιγμές βίωσαν τρία ανήλικα κορίτσια κάτω των 15 ετών στην περιοχή του Καματερού, όταν ένας 48χρονος άνδρας με καταγωγή από την Ινδία, τις απείλησε με μαχαίρι.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στη συμβολή των οδών Συντάγματος και Σολωμού, περίπου στις 10:35 μ.μ. το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου.

Οπως αναφέρει το Mega, τα τρία κορίτσια στην προσπάθειά τους να τον αποφύγουν συνάντησαν μία παρέα αγοριών, η οποία κατάφερε να πείσει τον 48χρονο να αποσύρει το αιχμηρό αντικείμενο.

Ο άνδρας εντοπίστηκε έπειτα από έρευνες των αστυνομικών υπό την επήρεια αλκοόλ και του πέρασαν χειροπέδες.