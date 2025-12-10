Η ιστοσελίδα ερωτικού περιεχομένου Pornhub προχώρησε σε μια εκτεταμένη ανασκόπηση για το 2025, καταγράφοντας, μεταξύ άλλων, τις πιο δημοφιλείς κατηγορίες, τις προτιμήσεις ανά χώρα και τα βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά των χρηστών της.

«Τα φετινά δεδομένα ξεπερνούν τους performers και τις κατηγορίες που προσέλκυσαν τους περισσότερους θεατές, ρίχνοντας φως σε νέες τάσεις, διεθνείς μετατοπίσεις και απροσδόκητες αυξήσεις στις αναζητήσεις που διαμόρφωσαν το τοπίο της βιομηχανίας ενηλίκων», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ιστοσελίδας.

«Τα ευρήματα αποκαλύπτουν viral στιγμές που τράβηξαν το ενδιαφέρον, πρόσωπα που ξεχώρισαν και έκαναν αίσθηση, τοπικές “εμμονές” ανά περιοχή και συνεχώς εξελισσόμενες στάσεις απέναντι στην απόλαυση», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Οι κορυφαίες αναζητήσεις στον ιστότοπο για το 2025:

Hentai

Milf

Pinay

Lesbian

Anal

Big ass

Latina

Anime

Asian

Femboy

Σύμφωνα με το Pornhub, αυτή η κατάταξη σηματοδοτεί την 5η συνεχόμενη χρονιά που το «hentai» είναι ο δημοφιλέστερος όρος αναζήτησης. Η πλατφόρμα αναφέρει ότι πιθανή αιτία είναι η συνεχής παγκόσμια άνοδος αυτού του είδους περιεχομένου.

Το «hentai» είναι ένα είδος ιαπωνικού μάνγκα και άνιμε, που χαρακτηρίζεται από απροκάλυπτα σεξουαλικοποιημένους χαρακτήρες και σεξουαλικά σαφείς εικόνες και πλοκές.

Οι ΗΠΑ διατήρησαν τη θέση τους ως η κύρια πηγή επισκεψιμότητας για την ιστοσελίδα, ενώ η ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών αντιπροσώπευσε το 29% του συνόλου των επισκεπτών και η ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών, το 23%.

Τι έψαξαν οι Έλληνες χρήστες

Στην Ελλάδα η κατηγορία Milf κατέλαβε την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των Ελλήνων, ενώ στις ΗΠΑ και την Αυστραλία, οι προτιμήσεις στρέφονται προς το λεσβιακό περιεχόμενο. Στον Καναδά κυριάρχησε η αναζήτηση για «έμπειρες γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας». Η Γροιλανδία και οι χώρες της Σκανδιναβίας φαίνεται να δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την κατηγορία transgender.

Ανάμεσα στις χώρες που ξεχωρίζουν είναι η Ρωσία, καθώς παρά την απαγόρευση του ΛΟΑΤΚΙ περιεχόμενου, οι χρήστες φαίνεται πως αναζήτησαν κυρίως βίντεο με transgender περιεχόμενο, ενώ το ίδιο ίσχυσε και για τη Γροιλανδία και τις σκανδιναβικές χώρες.

Στη Βραζιλία, η κορυφαία κατηγορία αναζητήσεων ήταν φυσικά το «Brazilian». Στις βόρειες χώρες της Νότιας Αμερικής, οι χρήστες προτίμησαν την κατηγορία «Ebony», ενώ κατά μήκος της δυτικής ακτής και του νότου κυριάρχησε η κατηγορία «Anal». Η ίδια προτίμηση επικρατούσε και στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Στη Γαλλία, οι χρήστες είδαν κυρίως βίντεο της κατηγορίας «French», στην Ιταλία επικράτησε η κατηγορία «Italian» και στη Γερμανία το «German».