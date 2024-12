Το Pornhub αποκάλυψε τους πιο δημοφιλείς όρους αναζήτησης για το 2024, όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post.

Η μεγαλύτερη πορνοσελίδα στον κόσμο ανέλυσε δισεκατομμύρια αναζητήσεις και διαπίστωσε ότι η λέξη «hentai» ήταν αυτή με τις περισσότερες αναζητήσεις στον πλανήτη, μπροστά από τις λέξεις «Milf», «λεσβία» και «πρωκτικό».

Το «hentai», το οποίο είναι ένα είδος ιαπωνικού anime, είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στις ΗΠΑ, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση για πρώτη φορά. Με απλά λόγια είναι τσόντα με κόμικ. Φαίνεται όμως ότι οι Αμερικανοί δεν είναι οι μόνοι που ερεθίζονται από την κατηγορία «kinky cartoon», η οποία ήταν επίσης ο όρος με τις περισσότερες αναζητήσεις στη Βραζιλία και την εμπόλεμη Ουκρανία.

