«Κάνε τη συμφωνία με τον Πούτιν» συμβούλεψε ο Ντόναλντ Τραμπ τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο Fox News, αμέσως μετά το τέλος της συνάντησής του με τον Ρώσο πρόεδρο στην Αλάσκα.

Ερωτηθείς σχετικά με το τι θα συμβούλευε τον Ουκρανό πρόεδρο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «να κάνει τη συμφωνία» για το τέλος του πολέμου. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν αναφέρθηκε στον τρόπο και τις υποχωρήσεις που θα χρειαζόταν να κάνει η Ουκρανία.

Ο δημοσιογράφος Σιν Χάνιτι, του υπενθύμισε τη δήλωση που είχε κάνει πριν τη συνάντηση, πως σε δύο λεπτά θα γνωρίζει τις προθέσεις του Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ να απαντά: «Είχα πάντα μια εξαιρετική σχέση με τον Πούτιν. Η γη τους είναι υπέροχη, είναι η μεγαλύτερη σε έκταση χώρα του κόσμου. Θα είχαμε κάνει τρομερά πράγματα αλλά είχαμε τις ψευδείς ειδήσεις για τη Ρωσία. Είχαμε τα ψέματα για τις εκλογές του 2016 και τη νοθεία στις εκλογές του 2020. Θέλω να δω να σταματήσει ο κόσμος να πεθάνει στην Ουκρανία. Αν μπορούμε να σταματήσουμε τον πόλεμο θα ήταν πολύ καλό. Ήμουν πολύ χαρούμενος που τον άκουσα να λέει πως αν ήμουν πρόεδρος ο πόλεμος δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ».

«Γιατί το είπε αυτό;» τον ρώτησε με τον Αμερικανό πρόεδρο να απαντά: «Δεν έχει σημασία σ’ αυτή τη φάση. Αυτός ο πόλεμος δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ. Οι λάθος άνθρωποι μιλούν. Χαζά πράγματα συμβαίνουν. Ο Μπάιντεν ήταν ένας πολύ κακός πρόεδρος σε τόσα πολλά επίπεδα, δεν έπρεπε να συμβεί ποτέ. Έχει σκοτωθεί τόσος πολύς κόσμος. Είχαμε όμως μια πολύ καλή συνάντηση σήμερα. Διαπραγματευτήκαμε μια σειρά από θέματα εκ μέρους της Ουκρανίας και του ΝΑΤΟ, όπου τα πάμε πολύ καλά με μια σειρά από χώρες. Σε ό,τι με αφορά δεν υπάρχει συμφωνία, μέχρι να υπάρξει συμφωνία».

«Μείνατε μόνοι σας;» ήταν η επόμενη ερώτηση: «Έκανε μια πολύ καλή ομιλία. Και συνέχισα εγώ. Αμέσως μετά μιλήσαμε και νομίζω πως θέλει να το δει να συμβαίνει (σ.σ. το σταμάτημα του πολέμου). Θέλω να δούμε αν θα τα καταφέρουμε. Πρέπει να συμφωνήσει και η Ουκρανία. Ο πρόεδρος Ζελένσκι πρέπει να συμφωνήσει, προς το παρόν χάνει πολλά. 7.000 ζωές την εβδομάδα, είναι πολλές. Τώρα είναι στα χέρια του να τα καταφέρει και στις ευρωπαϊκές χώρες. Αν το θέλουν, θα είμαι παρόν στη συνάντησή τους. Θέλω να βεβαιωθώ ότι θα πραγματοποιηθεί».

«Η συνάντηση ήταν 10άρι. Είναι πολύ καλό να βλέπεις δυο πυρηνικές δυνάμεις να συζητούν. Είναι μεγάλο θέμα. Έχουμε τον καλύτερο στρατό του κόσμου και το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο. Αλλά έχουν κι αυτοί. Αν τα χρησιμοποιούσαμε θα ήταν το τέλος του κόσμου».