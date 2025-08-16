Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ολοκλήρωσαν τη συνάντηση τους στην Αλάσκα, με το BBC να επισημαίνει ότι, παρά τις δηλώσεις περί «μεγάλης προόδου», δεν καταγράφηκε καμία ουσιαστική συμφωνία.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η αποτυχία της συνάντησης ενδέχεται να πλήξει το κύρος του Τραμπ τόσο στο εσωτερικό όσο και στο διεθνές επίπεδο.

«Ο Τραμπ ταξίδεψε πολύ για να παρουσιάσει μόνο ασαφείς δηλώσεις, ακόμη και αν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι των ΗΠΑ και οι Ουκρανοί αξιωματούχοι μπορεί να ανακουφίστηκαν που δεν πρόσφερε μονομερείς παραχωρήσεις ή συμφωνίες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

Για έναν άνθρωπο που αρέσκεται να αυτοπροβάλλεται ως ειρηνοποιός και διαπραγματευτής, φαίνεται ότι ο Τραμπ θα φύγει από την Αλάσκα χωρίς να έχει πετύχει τίποτα από τα δύο.

Δεν υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι θα πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον σύνοδος κορυφής με τη συμμετοχή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρά την ατάκα του Πούτιν «την επόμενη φορά στη Μόσχα» σχετικά με την επόμενη συνάντησή τους» συνεχίζει η ανάλυση του BBC που καταλήγει ως εξής:

«Αν και ο Τραμπ είχε λιγότερα να χάσει από την Ουκρανία ή τη Ρωσία κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων, η αποτυχία της συνάντησης θα πλήξει το κύρος του τόσο στο εσωτερικό όσο και στο διεθνές επίπεδο, μετά τις προηγούμενες υποσχέσεις του ότι η συνάντηση είχε μόνο 25% πιθανότητες να αποτύχει».