Ο Ρόναλντ Αραούχο εξακολουθεί να περνά μια δύσκολη φάση μετά την αποβολή του στον τελευταίο αγώνα του Champions League κόντρα στην Τσέλσι, η οποία τον έχει κρατήσει εκτός δράσης από τότε. Ο Ουρουγουανός προσπαθεί να βρει τρόπους να συνέλθει και αποφάσισε να ταξιδέψει στο Ισραήλ. Πρόκειται για ένα πνευματικό ταξίδι, με στόχο να ηρεμήσει και να ξεπεράσει τις ψυχολογικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει.

Ο Αραούχο, άνθρωπος με βαθιά πίστη, αναζητά κάθε πιθανή διέξοδο ώστε να καταφέρει να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο σύντομα στην ομάδα, κάτι που αποτελεί και μεγάλο του στόχο. Για αυτό επέλεξε να βρεθεί στον πιο ιερό τόπο της Χριστιανοσύνης, αναζητώντας τη βοήθεια που θα του επιτρέψει να φορέσει ξανά τη φανέλα της Μπαρτσελόνα το συντομότερο.

Ο κεντρικός αμυντικός ήταν συγκλονισμένος από την αποβολή του απέναντι στην Τσέλσι, που υπήρξε καθοριστική για την ήττα της ομάδας. Η ψυχολογική επίδραση ήταν έντονη και δεν βρισκόταν σε κατάσταση να συνεχίσει να αγωνίζεται. Το έκανε γνωστό στο τεχνικό επιτελείο, το οποίο κατανόησε την κατάσταση και συμφώνησε πως ήταν σωστό να σταματήσει μέχρι να ανακτήσει την ισορροπία του.

Το ερώτημα πλέον είναι πότε θα είναι έτοιμος να επιστρέψει. Προς το παρόν δεν υπάρχει σαφής απάντηση, καθώς αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από την ψυχολογική του κατάσταση. Παρ’ όλα αυτά, όλα δείχνουν πως το πιο πιθανό είναι να μην αγωνιστεί ξανά μέσα στο έτος και να επιστρέψει μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Ισραήλ, προσπαθώντας να ξαναβρεί τη συναισθηματική του ισορροπία.