Η προώθηση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης μέσω της συμμετοχής τους σε επαγγελματικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην Ελλάδα, στην ΕΕ, καθώς και σε τρίτες χώρες, αποτελεί αντικείμενο σχετικής δράσης.

Για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού των προς χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στη δράση, επιλέξιμες βασικές κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες:

Συμμετοχή σε Επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης, στην Ελλάδα

Συμμετοχή σε Επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης, στο εξωτερικό

Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δύναται να ανέλθει έως και €90.000, για συμμετοχή σε τουλάχιστον 2 επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης, με μέγιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό τις €30.000 για συμμετοχή σε μία έκθεση του εσωτερικού και τις €45.000 για συμμετοχή σε μία έκθεση του εξωτερικού.

Τι χρηματοδοτείται

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης ενισχύονται πράξεις επιχορηγούμενου π/υ έως €90.000. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%.

Σε ποιους απευθύνεται

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτης, σε επιλέξιμους για τη δράση ΚΑΔ και πληρούν τα αναφερόμενα στην Αναλυτική Πρόσκληση της δράσης.

Περίοδος υποβολής από 13/10/2025 έως 16/12/2025 (και ώρα 15:00)

Προϋπολογισμός €2.000.000

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), http://www.opske.gr.

