Απελπισμένοι είναι οι κτηνοτρόφοι καθώς η ευλογιά των αιγοπροβάτων εξαπλώνεται με τρομακτικούς. «Κινδυνεύουμε με αφανισμό της προβατοτροφίας» επεσήμανε χαρακτηριστικά το πρωί της Τετάρτης 10/12 ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Κεντρικής Μακεδονίας, Γιώργος Κεφαλάς

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο Γιώργος Κεφαλάς αναφέρθηκε στην για την απόφαση θανάτωσης των ζώων και εστίασε στον κ. Θεοφίλου που εδώ και δεκαετίες εκτρέφει πρόβατα της ντόπιας ιστορικής φυλής του Ρουμλουκίου και ο κτηνοτρόφος γονάτισε μπροστά στην προοπτική της θανάτωσης των 450 ζώων του.

«Αντιμετωπίζουμε εδώ και μερικούς μήνες την επιδημία της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα, με έναν τρόπο ο οποίος, ενώ είναι απόλυτος, δεν φαίνεται να έχει τα αποτελέσματα που θέλουμε να έχει. Κινδυνεύουμε με αφανισμό της προβατοτροφίας, έχουμε ένα στέλεχος του ιού το οποίο εμφανίζεται στην Ελλάδα για πρώτη φορά και το οποίο είναι πάρα πολύ επιθετικό, είναι ευμετάδοτο και θανατηφόρο. Στο χωριό Μικρό Μοναστήρι του Δήμου Χαλκηδόνας έχουν μολυνθεί και 6 εκτροφές του χωριού, έχουν θανατωθεί έως τώρα 3.500 ζώα. Και στην περίπτωση του συγκεκριμένου κτηνοτρόφου, κατά την υποψία – ότι τα ζώα είχαν μολυνθεί – υπήρχαν στην εκτροφή 763 ζώα στην επιτήρηση. Χθες, σύμφωνα με την αναφορά, είχαν μείνει 450. Αυτό σημαίνει ότι τα ζώα συνεχίζουν να νοσούν και συνεχίζουν να πεθαίνουν ανεξέλεγκτα χωρίς να τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας. Η χθεσινή αναφορά των κτηνιατρικών υπηρεσιών έδειξε ότι έχουν μείνει 450. Πώς είναι δυνατόν να είναι υγιή όταν κάθε μέρα πεθαίνουν; Εξαπλώνεται με τρομακτικούς ρυθμούς, η ευλογιά είναι στα επίπεδα του κορωνοϊού στο τέλος δεν θα μείνει πρόβατο για πρόβατο. Έλεγχοι γίνονται καθημερινά. Είναι πολύ επιθετική ασθένεια», είπε αρχικά.

Για τη σπάνια ράτσα προβάτων που ανέφερε ο κ. Θεοφίλου ότι κατέχει, ο κ. Κεφαλάς διευκρίνισε: «Έχει ένα πιστοποιητικό από ένα Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης, υπάρχει όμως ένα γενικότερο πρόβλημα με τις σπάνιες φυλές. Έχω κάνει μία έρευνα, έχω βάλει τις κτηνιατρικές υπηρεσίες μας να το δουν. Δεν υπάρχει τα τελευταία 25 χρόνια γενετική μελέτη που να αναγνωρίζει τη συγκεκριμένη φυλή ή να αναφέρεται στην βιβλιογραφία ή να υπάρχουν γενετικά δεδομένα. Δεν είμαι γενετιστής, ούτε κτηνίατρος.

Όμως η πρακτική που ξέρω εδώ και 40 χρόνια που ασχολούμαι με το επάγγελμα, λέει ότι, όταν αναγνωρίζεις μία φυλή, αυτό βασίζεται σε ανάλυση DNA. Δεν έχει γίνει ανάλυση DNA στα συγκεκριμένα πρόβατα. Δεν έχουν απομονωθεί γενετικά χαρακτηριστικά που να διαφοροποιούν αυτά τα ζώα από τα υπόλοιπα».

«Στην περίπτωση του συγκεκριμένου κτηνοτρόφου, λειτουργεί σε μία εγκατάσταση η οποία είναι εντός του ορίου του οικισμού, δηλαδή είναι σε οικόπεδο και όχι σε αγροτεμάχιο, και η Διεύθυνση Πολιτικής Γης πριν από 11 χρόνια, του παραχώρησε δωρεάν έκταση σε άλλο χώρο κατάλληλο, έχει βγει και μία άδεια λειτουργίας και ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε. Άρα, τον χώρο που είναι σήμερα τα ζώα που έχουν μολυνθεί, δεν τηρούνται τα στοιχειώδη μέτρα βιοασφάλειας και αυτό έχει αποτυπωθεί» είπε κλείνοντας ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Κεντρικής Μακεδονίας, Γιώργος Κεφαλάς.