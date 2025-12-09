Συγκλόνισε με τις νέες δηλώσεις του ο κτηνοτρόφος από το Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης που υπέστη εγκεφαλικό στο άκουσμα της είδησης πως θα πρέπει να θανατώσει ολόκληρο το κοπάδι του, αποτελούμενο από 600 – 700 πρόβατα, εξαιτίας της ευλογιάς.

Ο ίδιος, παρά την έντονη περιπέτεια υγείας που πέρασε από τη στενοχώρια του, έλαβε εξιτήριο και βρέθηκε ξανά στο πλευρό των αγαπημένων του ζώων, ταΐζοντάς τα για μια τελευταία φορά, πριν του τα πάρουν για να τα θανατώσουν.

Μιλώντας στο Mega, είπε ότι τα υπόλοιπα 400 ζώα που του έχουν απομείνει είναι καλά, γεγονός που πιστοποιεί και ο κτηνίατρος, όπως είπε, αλλά η «νομοθεσία», λέει, είναι αυτή που επιβάλλει τη θανάτωση και των υπόλοιπων ζώων του.

«Γιατρεύτηκαν από την ευλογιά αλλά μου τα θανατώνουν. Τα πρόβατά μου παρουσίασαν στις 6 Οκτωβρίου τον ιό. Από τα 600 – 700 πρόβατα ψόφησαν 207. Τα υπόλοιπα γιατρεύτηκαν από την ευλογιά αλλά μου τα θανατώνουν», είπε χαρακτηριστικά.

Να έρθουν οι κτηνίατροι εδώ στο μαντρί να δουν ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, επιμένει ο κτηνοτρόφος για να προσθέσει: «Ας γίνει τουλάχιστον γρήγορα, για να μην το ζω κάθε μέρα».

Στην ερώτηση αν μπορεί να ξαναφτιαχτεί το κοπάδι του, ο κ. Θεοφίλου απάντησε αρνητικά. «Το κοπάδι αυτό δεν ξαναγίνεται, είναι το τελευταίο κοπάδι της φυλής Ρουμλουκίου στην Ελλάδα».