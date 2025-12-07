Στο σπίτι του αναρρώνει ο κτηνοτρόφος από το Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης που συγκλόνισε το πανελλήνιο αποχαιρετώντας τα πρόβατά του, που προορίζονται για σφαγή εξαιτίας της ευλογιάς.

Ο κτηνοτρόφος Κωνσταντίνος Θεοφίλου αναγκάστηκε από τις υγειονομικές αρχές να δώσει το κοπάδι του, καθώς κρίθηκε επικίνδυνο για την εξάπλωση της ευλογιάς. Τα παιδιά της οικογένειας κατέγραψαν αυτή την στιγμή που θα στοιχειώνει για πάντα την ιστορία της φάρμας. «Το άδικο είναι πολύ βαρύτερο από τη ζημία», λέει ο ίδιος στο βίντεο, απευθυνόμενος στον «Θεό τσομπάνη».

Ο κ. Κωνσταντίνος Θεοφίλου, φανερά συγκινημένος, κατέρρευσε. Νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών, αφού εμφάνισε συμπτώματα εγκεφαλικού.

«Οι γιατροί μας είπαν να μην εκνευρίζεται, να μην ταράζεται, να μην συγχίζεται. Πέρασε εγκεφαλικό», είπε η γυναίκα του, μιλώντας στο STAR.

«Πρώτα η οικογένεια και μετά όλα τα άλλα. Είναι όλη αυτή η κατάσταση από τις 6 του μήνα πολύ ψυχοφθόρα. Αυτό που περνάμε εμείς, ασ’ το καλύτερα», είπε η κτηνοτρόφος.

Σε βίντεο που ανέβασε, η οικογένεια του κτηνοτρόφου ευχαριστεί όσους της συμπαραστάθηκαν με κάθε τρόπο αυτές τις ημέρες ενόψει της δύσκολης απόφασης για τη θανάτωση του κοπαδιού.

«Είναι σαν να ήταν δικά σας και θέλετε να τα προστατέψετε», λέει η κόρη του.

Η ίδια αναφέρει ότι πατέρας της είναι καλά στην υγεία του μετά το εγκεφαλικό που υπέστη. Η αξονική που έκανε ο κ. Θεολόγου ήταν καλή, έμεινε όμως στο νοσοκομείο για παρακολούθηση.

Σε ό,τι αφορά τα πρόβατα είπε ότι «θα τα πάρουν τα πρόβατα τη Δευτέρα, εμείς δεν θα αντισταθούμε» και εξήγησε ότι «δεν μπορεί να βαστάξει άνθρωπος την αγωνία» με δίκες, προσφυγές κλπ.

Στο βίντεο μιλά από το νοσοκομείο και ο ίδιος ο Θεολόγου που επιβεβαιώνει και αυτός ότι «θα δώσουμε πρόβατα τη Δευτέρα, είναι τελική απόφαση».