Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Τρίτη ότι η χώρα του θα μπορούσε να είναι έτοιμη για εκλογές σε 60 ημέρες, εάν οι ΗΠΑ και η Ευρώπη παρείχαν εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο. «Θα πω ειλικρινά ότι είμαι έτοιμος για εκλογές», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους σε μια διαδικτυακή συνομιλία.

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει εδώ και καιρό ότι θα διεξαγάγει εκλογές μόνο εάν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και ότι οι εκλογές απαγορεύονται υπό στρατιωτικό νόμο. Η Ουκρανία τέθηκε υπό στρατιωτικό νόμο τον Φεβρουάριο του 2022 ως απάντηση στην πλήρη εισβολή της Ρωσίας.

Η αλλαγή στάσης του Ζελένσκι φαίνεται να αποτελεί διαπραγματευτική τακτική για να εξασφαλίσει εγγυήσεις ασφάλειας από τις ΗΠΑ, ως απάντηση στα σχόλια του προέδρου Τραμπ που υπονοούσαν ότι η νίκη της Ρωσίας στον πόλεμο στην Ουκρανία είναι αναπόφευκτη, σημειώνουν οι New York Times.

«Ζητώ τώρα – και το δηλώνω ανοιχτά – από τις ΗΠΑ να με βοηθήσουν, ίσως μαζί με τους Ευρωπαίους συναδέλφους μου, να εξασφαλίσω την ασφάλεια για τη διεξαγωγή εκλογών», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Τότε, μέσα στους επόμενους 60-90 ημέρες, η Ουκρανία θα είναι έτοιμη για εκλογές».

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι εγγυήσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν όπλα, αεροπορική άμυνα και κυρώσεις, αν χρειαστεί.

Σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Τρίτη στο Politico, ο Τραμπ ζήτησε τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία, κατηγορώντας την ηγεσία της χώρας ότι «χρησιμοποιεί τον πόλεμο για να μην γίνουν εκλογές».

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι, εάν λάβει τις εγγυήσεις ασφάλειας που ζήτησε, θα ζητήσει από το Κοινοβούλιό του να προετοιμάσει προτάσεις για την τροποποίηση του νόμου, ώστε να μπορούν να διεξαχθούν εκλογές. Οι ηγέτες της Δυτικής Ευρώπης έχουν παραμείνει σταθεροί στην υποστήριξή τους προς την Ουκρανία, και ο Ζελένσκι συναντήθηκε αυτή την εβδομάδα με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Η σχέση του Τραμπ με την Ουκρανία, η οποία ήταν ήδη δύσκολη, φαίνεται να γίνεται όλο και πιο τεταμένη, καθώς η Ουκρανία δεν έχει αποδεχτεί πλήρως το ειρηνευτικό του σχέδιο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Ζελένσκι, ο οποίος έχει απορρίψει μέρη της αμερικανικής πρότασης για κατάπαυση του πυρός, θα πρέπει να «συνέλθει» και να αρχίσει να «αποδέχεται τα πράγματα». Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι ήρθε η ώρα ο Ζελένσκι να συμβιβαστεί στις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός.

Στη συνομιλία με τους δημοσιογράφους, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να εργάζεται για την αναθεώρηση του ειρηνευτικού σχεδίου, το οποίο πιθανότατα θα σταλεί στις ΗΠΑ την Τετάρτη. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, έχει χαρακτηρίσει τον Ζελένσκι παράνομο ηγέτη και έχει πιέσει για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός ηγέτης είπε ότι τρία έγγραφα βρίσκονται σε επεξεργασία: ένα ειρηνευτικό σχέδιο, το οποίο αποτελείται από 20 σημεία, καθώς και δύο έγγραφα σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας και την ανασυγκρότηση.

Αρκετά στοιχεία του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου απηχούσαν τα αιτήματα του Κρεμλίνου.

Οι δηλώσεις του Ζελένσκι σχετικά με τις εκλογές έγιναν σε ένα κλίμα χάους στην κυβέρνησή του, με τους κορυφαίους συμβούλους του να εμπλέκονται σε έρευνα για διαφθορά, ενώ η Ρωσία προχωράει στο πεδίο της μάχης και ο Τραμπ προωθεί το ειρηνευτικό σχέδιο που ευνοεί τη Μόσχα.

Ο Ζελένσκι βρίσκεται στην εξουσία από το 2019, όταν κέρδισε με συντριπτική πλειοψηφία τις εκλογές. Η πρώτη πενταετής θητεία του έληξε επίσημα πέρυσι.