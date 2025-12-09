Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι είναι έτοιμος για εκλογές, καλώντας τους Αμερικανούς και Ευρωπαίους εταίρους να συμβάλουν στη διασφάλιση της ομαλότητας της διαδικασίας εν μέσω πολέμου.

Τόνισε στους δημοσιογράφους ότι, εφόσον εξασφαλιστεί η απαραίτητη ασφάλεια, οι εκλογές μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα στις επόμενες 60–90 ημέρες, προσθέτοντας ότι θα ζητήσει από το κοινοβούλιο να προετοιμάσει την απαιτούμενη νομοθεσία ώστε να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή των εκλογών υπό καθεστώς στρατιωτικού νόμου.

Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να αποδεχθεί μια εκεχειρία που θα αφορά την ενεργειακή υποδομή, εφόσον συμφωνήσει η Ρωσία, ενώ τόνισε πως η χώρα του θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να οργανωθεί μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες μια συνάντηση υψηλού επιπέδου με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία.

Απαντώντας σε επιπλέον ερωτήσεις δημοσιογράφων, σημείωσε ότι θέλει η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας που θα υποστηριχθεί από τις ΗΠΑ και ότι αναμένει νέες επαφές με Ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους μέσα στην εβδομάδα, σε επίπεδο συμβούλων ασφαλείας.

Οι Financial Times μετέδωσαν νωρίτερα ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει θέσει στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ένα στενό χρονικό περιθώριο, μόλις λίγων ημερών, προκειμένου να δώσει την απάντησή του στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.