Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω επιφυλακτικών κινήσεων στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εν αναμονή των αποφάσεων της Fed για τα επιτόκια.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.080,44 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,45%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 8,69 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,44%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,04%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+0,90%), της Optima Bank (+0,63%) και της Aegean Airlines (+0,57%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,42%), της Viohalco (-1,07%) και της Πειραιώς (-0,97%).

Ανοδικά κινούνται 44 μετοχές, 36 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Profile (+2,23%) και Trastor (+1,64%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Νάκας (-4,04%) και Elinoil (-3,75%).

Πτώση για τις ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τους επενδυτές να αναμένουν την απόφαση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) για τα επιτόκια.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,1% στις 577,43 μονάδες στις 10:08 ώρα Ελλάδας και οδεύει προς την τέταρτη συνεδρίαση με απώλειες.

Σε αρνητικό έδαφος κινούνταν και οι μεγάλοι περιφερειακοί δείκτες, με τη Γερμανία και την Ισπανία να υποχωρούν 0,1%. Ο γαλλικός δείκτης CAC 40 επίσης υποχώρησε κατά 0,1%.