Στο νοσοκομείο ΚΑΤ μεταφέρθηκε μετά από ξυλοδαρμό, ένας 39χρονος οδηγός αστικού λεωφορείου. Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 5:30 τα ξημερώματα της Τρίτης στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου στην περιοχή του Ζωγράφου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε διαπληκτισμός του 39χρονου με οδηγό άλλου οχήματος για τροχονομικό θέμα, το οποίο κατέληξε σε ξυλοδαρμό.

Ο 39χρονος οδηγός του αστικού λεωφορείου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Την προανάκριση ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου, έχοντας ήδη υλικό από κάμερες ασφαλείας στα χέρια τους ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να καταθέσει ο οδηγός του αστικού λεωφορείου.