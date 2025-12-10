Στιγμές πανικού έζησαν οι πολίτες της Κοζάνης το βράδυ της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια της χριστουγεννιάτικης γιορτής για το άναμμα του δέντρου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο που δημοσίευσε το Kozanimedia, η εκδήλωση μετατράπηκε σε πρωτοφανή «πόλεμο» επικίνδυνων πυροτεχνημάτων, προκαλώντας πανικό και φυγή των παρευρισκομένων.

Η παρατεταμένη ρίψη πυροτεχνημάτων πραγματοποιήθηκε χωρίς κανένα μέτρο ασφάλειας και, όπως φαίνεται στο βίντεο, προς το τέλος της εκδήλωσης τα πυροτεχνήματα που είχαν τοποθετηθεί, έσκασαν πάνω από τα κεφάλια του κόσμου.

Γονείς έτρεχαν να πάρουν αγκαλιά τα παιδιά τους, πολίτες κινούνταν δεξιά και αριστερά, ενώ ακούγονταν ουρλιαχτά και καταγράφηκαν μικροτραυματισμοί. Μία γυναίκα τραυματίστηκε στο μέτωπο και αναγκάστηκε να επισκεφθεί παρακείμενο φαρμακείο, ενώ άλλοι πολίτες δέχτηκαν χτυπήματα από θραύσματα στο μάγουλο ή τα μάτια.

Την ευθύνη της διοργάνωσης είχε ο Δήμος Κοζάνης και η δημοτική αρχή Κοκκαλιάρη, ωστόσο παραμένει άγνωστο ποιος και πώς τοποθέτησε τόσα πυροτεχνήματα στο συγκεκριμένο σημείο. Η κατάσταση προκάλεσε έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των πολιτών, αλλά και των ζώων που βρίσκονταν στην περιοχή.