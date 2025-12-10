Οργανωμένος οπαδός αθλητικού συλλόγου συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και φωτοβολίδων. Σε αστυνομική έρευνα που έγινε στο σπίτι του, εντοπίστηκαν ένα αεροβόλο πιστόλι, που λειτουργεί με αμπούλες-φιαλίδια διοξειδίου του άνθρακα, γεμιστήρας με 14 μεταλλικά σφαιρίδια, καθώς και δύο ναυτικές φωτοβολίδες αλεξιπτώτου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά πληροφορίες, πρόκειται για 47χρονο που έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για διάφορες παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας.

Η σύλληψή του έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας.

Ο 47χρονος οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.