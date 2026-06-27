Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρέθηκε στο 25ο σεμινάριο προπονητής προς τιμήν του Ντούσαν Ίβκοβιτς στο Βελιγράδι και είχε διάθεση για χιούμορ, όπως φάνηκε και από την ατάκα του για τις κόκκινες φανέλες.

Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση για τη μεγάλη επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, ο Σέρβος προπονητής επέστρεψε στην πατρίδα του για να δώσει το παρών στο 25ο προπονητικό συνέδριο προς τιμήν του Ντούσαν Ίβκοβιτς.

Ο Ομπράντοβιτς ήταν πολύ ανεβασμένος ψυχολογικά και με διάθεση για χιούμορ, όπως φάνηκε και από την ατάκα του, όταν είδε ότι οι ομάδες επίδεξης φορούσαν κόκκινες φανέλες.

«Έχετε διαλέξει όμορφα χρώματα», είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο οποίος είχε και θερμό εναγκαλισμό με τον Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, προπονητή της Μπεσίκτας, η οποία θα συμμετέχει στη Euroleague τη νέα σεζόν.