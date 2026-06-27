Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (26/06) στο Ηράκλειο, όταν ένας 75χρονος Γάλλος τουρίστας έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από τον πέμπτο όροφο κεντρικού ξενοδοχείου.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το συμβάν έγινε περίπου στις 23:00. Ο άτυχος άνδρας, ο οποίος διέμενε στο ξενοδοχείο μαζί με τη σύζυγό του, βρέθηκε στο κενό από το μπαλκόνι του δωματίου του, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση.

Ο 75χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα και διερευνά τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.