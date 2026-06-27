Ο Παναθηναϊκός ήδη ανακοίνωσε τον Μουσταφά Φαλ και ετοιμάζει… υποδοχή για τον Μπράνκου Μπαντιό, ωστόσο θα υπάρξει και ανάλογη συνέχεια, καθώς Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχουν συμφωνήσει για… γενναία αύξηση του μπάτζετ, ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά του ρόστερ με τον καλύτερο τρόπο.

Ο Παναθηναϊκός λοιπόν δουλεύει για μία τεράστια μεταγραφή από το NBA, όπως έχει υποσχεθεί εδώ και καιρό ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Το όνομα του, η σχέση με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και το τεράστιο συμβόλαιο.

Διαβάστε στο Sportdog.gr