Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε και τυπικά την επιστροφή του Νταβίντ Κάρμο, ο οποίος αποτελεί την τέταρτη μεταγραφή των Πειραιωτών στο φετινό καλοκαιρινό παζάρι, μετά τους Φορτούνη, Μαφέο και Στουρνάρα.

Ο 27χρονος στόπερ επιστρέφει στο λιμάνι για τρίτη συνολικά θητεία με τα ερυθρόλευκα, έχοντας ήδη αφήσει θετικό αποτύπωμα στις προηγούμενες παρουσίες του στην ομάδα.

Ο Κάρμο αφίχθη στην Ελλάδα τα ξημερώματα της Δευτέρας (29/06), υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο, διάρκειας τριών ετών.

Με την ολοκλήρωση της μεταγραφής, ο έμπειρος αμυντικός τίθεται άμεσα στη διάθεση του προπονητικού επιτελείου και θα συμμετάσχει από την πρώτη ημέρα στην προετοιμασία του Ολυμπιακού ενόψει της νέας σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την επιστροφή του Νταβίντ Κάρμο. Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός, γεννημένος στις 19/7/1999 στην Πορτογαλία, αγωνιζόταν στη Real Oviedo τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, καταγράφοντας 22 συμμετοχές στη LaLiga.

Την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 ο διεθνής με την εθνική ομάδα της Ανγκόλας ποδοσφαιριστής κατέκτησε το νταμπλ με τους «ερυθρόλευκους», ενώ στο πρώτο του πέρασμα από τον Θρύλο, το δεύτερο μισό της σεζόν 2023-2024, ήταν βασικό στέλεχος στην κατάκτηση του UEFA Europa Conference League.

Νταβίντ, καλώς επέστρεψες στην οικογένεια του Ολυμπιακού».