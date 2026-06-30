Κάθε χειμώνα, ο Άλαν και η Κέιτι Ντόνεγκαν απέφευγαν να ανάβουν τη θέρμανση στο σπίτι τους στο νότιο τμήμα της Αγγλίας. «Αντ’ αυτού, φορούσαμε επιπλέον ρούχα και χρησιμοποιούσαμε θερμοφόρες – το μετατρέψαμε σε παιχνίδι», λέει ο Άλαν. «Δεν ήταν ταλαιπωρία, ήταν στρατηγική». Αν και το ζευγάρι παραδέχεται ότι οι άλλοι τους θεωρούσαν «ακραίους ή τρελούς» επειδή έδιναν τόσο μεγάλη έμφαση στο να μην ξοδεύουν χρήματα, ο Άλαν εξηγεί ότι ήταν «απόλυτα επικεντρωμένοι στο να αγοράσουν την ελευθερία τους».

Με τον όρο «ελευθερία» εννοεί την πρόωρη συνταξιοδότηση, την οποία οι Ντόνεγκαν κατάφεραν να επιτύχουν πριν από επτά χρόνια, όταν ο Άλαν ήταν μόλις 40 ετών και η Κέιτι μόλις 35.

Οι δύο τους σπάνια έτρωγαν φαγητό απέξω και πάντα έπαιρναν μαζί τους μεσημεριανό από το σπίτι στη δουλειά. «Είχαμε 40.000 λίρες περισσότερες στο ταμείο μας σε διάστημα 10 ετών μόνο χάρη σε αυτή τη συνήθεια με το μεσημεριανό», λέει ο Άλαν.

«Φορτίζαμε ακόμη και τα κινητά μας όταν βγαίναμε έξω και ψάχναμε για πεταμένα κουπόνια της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Nectar. Μπορείτε να αποφασίσετε αν αυτό είναι τρέλα ή ιδιοφυΐα, αλλά δούλεψε».

Ο Άλαν είχε εργαστεί ως κηπουρός πριν ξεκινήσει μια επιχείρηση life-coaching, ενώ η Κέιτι εργαζόταν ως αναλύτρια κινδύνων σε μια χρηματοοικονομική εταιρεία.

Εκτός από τα καλά εισοδήματά τους, οι ακραίες συνήθειες εξοικονόμησης που είχαν τους επέτρεψαν να συνταξιοδοτηθούν νωρίς – και επένδυσαν όσα χρήματα μπορούσαν να διαθέσουν.

«Κάθε λίρα που επενδύαμε ήταν ένα βήμα πιο κοντά στη ζωή που θέλαμε», λέει η Κέιτι. Παραιτήθηκαν από τη δουλειά τους όταν οι αποταμιεύσεις τους έφτασαν το 1 εκατομμύριο λίρες.

Το κίνημα «Οικονομική Ανεξαρτησία, Πρόωρη Συνταξιοδότηση»

Ο Άλαν και η Κέιτι συμμετέχουν σε ένα μικρό αλλά αναπτυσσόμενο παγκόσμιο κίνημα που ονομάζεται «Fire», το οποίο σημαίνει «Οικονομική Ανεξαρτησία, Πρόωρη Συνταξιοδότηση» (Financially Independent, Retire Early).

Από μια σχεδόν άγνωστη έννοια πριν από 15 χρόνια, σήμερα υπάρχουν σχεδόν ένα εκατομμύριο μέλη στο κύριο φόρουμ συζήτησης του «Fire» στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Reddit, ενώ τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δημοσιεύουν πλέον πολυάριθμους οδηγούς για το θέμα, όπως σημειώνει σε δημοσίευμά του το βρετανικό BBC.

Η βασική αρχή είναι να ζεις εξαιρετικά λιτά κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σου ζωής, ώστε να μπορέσεις να συνταξιοδοτηθείς το συντομότερο δυνατό.

We had packed lunches every day for 10 years and retired at 40 https://t.co/R0j6QxeTty — BBC News (UK) (@BBCNews) June 30, 2026

Για τους περισσότερους από εμάς, η δυνατότητα να εγκαταλείψουμε νωρίς την επαγγελματική ζωή είναι απλώς ένα όνειρο. Από το τρέχον υψηλό κόστος διαβίωσης, μέχρι τις αυξημένες τιμές των ακινήτων και το φοιτητικό χρέος, όλα δείχνουν ότι θα εργαζόμαστε περισσότερο και όχι λιγότερο. Τα στατιστικά στοιχεία το επιβεβαιώνουν.

Πέρυσι, η μέση ηλικία συνταξιοδότησης στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, στα 65,8 έτη για τους άνδρες και στα 64,7 για τις γυναίκες, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Παρόμοια είναι η κατάσταση και στις ΗΠΑ, όπου η μέση ηλικία συνταξιοδότησης για άνδρες και γυναίκες αυξάνεται σταθερά από τη δεκαετία του 1990 και έχει φτάσει στα 64,8 και 63,3 έτη αντίστοιχα το 2025, σύμφωνα με μια μακροπρόθεσμη μελέτη.

Ωστόσο, οι οπαδοί του κινήματος «Fire», όπως η 49χρονη Έιμι Μίνκλεϊ, παραμένουν προσηλωμένοι στον στόχο τους. Η Αμερικανίδα καθηγήτρια γυμνασίου κατάφερε να συνταξιοδοτηθεί όταν ήταν μόλις 44 ετών.

Για να το πετύχει αυτό, εργάστηκε στο εξωτερικό σε διεθνή ιδιωτικά σχολεία στην Ιαπωνία, τη Σιγκαπούρη, την Ινδία και την Ταϊλάνδη, όπου, όπως λέει η Μίνκλεϊ, κατάφερε να κερδίσει περισσότερα χρήματα και να απολαύσει πολύ χαμηλότερο κόστος διαβίωσης σε σύγκριση με την πατρίδα της, το Τέξας.

Επίσης, ξόδευε όσο το δυνατόν λιγότερα. «Σπάνια αγόραζα ακριβά ρούχα, κρατούσα τις ηλεκτρονικές συσκευές μέχρι να χαλάσουν, μαγείρευα τα περισσότερα γεύματά μου στο σπίτι και το σκεφτόμουν καλά πριν από κάθε σημαντική αγορά. Το γεγονός ότι είχα συγκάτοικο όταν ζούσα στη Σιγκαπούρη και την Ινδία μου επέτρεψε να εξοικονομήσω ακόμα περισσότερα, ενώ σε αρκετές χώρες δεν χρειαζόμουν αυτοκίνητο, κάτι που κράτησε τα έξοδά μου χαμηλά», λέει.

Η Μίνκλεϊ ζει πλέον στο Μπαλί, όπου το εισόδημά της από τη σύνταξη της φτάνει περισσότερο από ό,τι αν είχε επιστρέψει στις ΗΠΑ.

Η Κάρολ Σλάιφ είναι επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην BMO Private Wealth, μια εταιρεία χρηματοοικονομικών συμβουλών με έδρα το Τορόντο.

Λέει ότι, ενώ το κίνημα «Fire» (Financial Independence, Retire Early) είναι «ακόμα εφικτό» για πολλούς ανθρώπους, οι περισσότεροι πελάτες της επικεντρώνονται περισσότερο στην εξισορρόπηση της επαγγελματικής τους ζωής. Έτσι, αντί να βιάζονται να συνταξιοδοτηθούν όσο το δυνατόν νωρίτερα, εστιάζουν στο να συνδυάζουν μια ουσιαστική καριέρα με το να ζουν σύμφωνα με τις δυνατότητές τους.

«Αν συνταξιοδοτηθείς νωρίς, αλλά δεν έχεις φιλίες, υγεία ή αίσθηση σκοπού, έχεις επιτύχει έναν στόχο, αλλά έχεις θυσιάσει άλλα πράγματα… πρέπει να αναρωτηθείς αν αξίζει τον κόπο», λέει.

«Οι άνθρωποι υιοθετούν μια πιο ευέλικτη προσέγγιση στις μέρες μας. Προσπαθούν να βρουν τρόπους να επιτύχουν τους συνταξιοδοτικούς τους στόχους, αλλά και να απολαμβάνουν τη ζωή».

Η Σάρα Κόουλς, επικεφαλής του τμήματος προσωπικών οικονομικών στη βρετανική επενδυτική πλατφόρμα AJ Bell, σημειώνει πως «μια ισορροπημένη προσέγγιση μπορεί να σας εξασφαλίσει τη συνταξιοδότηση που επιθυμείτε, όταν τη θέλετε, χωρίς να σας καταβάλει ψυχολογικά. Απλώς πρέπει να είναι πιο λεπτομερής και ρεαλιστική».

Μέσα στην κοινότητα του «Fire», ορισμένοι ακολουθούν πλέον αυτή τη λιγότερο αυστηρή οδό, γεγονός που οδήγησε στη δημιουργία υποκατηγοριών όπως το «Barista Fire». Αυτή εστιάζει στην αποταμίευση αρκετών χρημάτων, ώστε τα έσοδα από τις επενδύσεις σας να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών διαβίωσης. Στη συνέχεια, συμπληρώνετε τα έσοδα αυτά με εργασία μερικής απασχόλησης.

Για ορισμένους οπαδούς του κινήματος «Fire», ωστόσο, η ακραία λιτότητα παραμένει ο κύριος τρόπος για να επιτύχουν την πρόωρη συνταξιοδότηση και είναι μια θυσία που θεωρούν ότι αξίζει τον κόπο μακροπρόθεσμα. Όπως το θέτει η Μίνκλεϊ, «οι αρχές του κινήματος είναι απλές και δεν έχουν αλλάξει – ξοδεύετε λιγότερα από όσα κερδίζετε, επενδύετε τη διαφορά και δίνετε χρόνο στα χρήματά σας να αυξηθούν».