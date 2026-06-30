Αναστάτωση προκλήθηκε σε εστιατόριο της Σκιάθου έπειτα από καταγγελλόμενο περιστατικό με ζευγάρι τουριστών, το οποίο φέρεται να αποχώρησε χωρίς να εξοφλήσει τον λογαριασμό του, αφού προηγουμένως είχε ολοκληρώσει το γεύμα του. Το συμβάν εκτυλίχθηκε μπροστά σε δεκάδες θαμώνες, προκαλώντας ένταση τόσο στους πελάτες όσο και στο προσωπικό της επιχείρησης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτησή του το εστιατόριο «Αυλή», που βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή της Σκιάθου, το ζευγάρι, ηλικίας περίπου 60 ετών, παρήγγειλε μισό λίτρο κρασί, φιλέτο τσιπούρας και αρνίσια παϊδάκια, καταναλώνοντας κανονικά το γεύμα του.

Η κατάσταση άλλαξε όταν έφτασε η στιγμή της πληρωμής. Όπως υποστηρίζει η επιχείρηση, οι δύο τουρίστες αρνήθηκαν να καταβάλουν το ποσό του λογαριασμού και στη συνέχεια σηκώθηκαν από το τραπέζι, φωνάζοντας μέσα στο κατάμεστο εστιατόριο, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση στους υπόλοιπους πελάτες αλλά και στους εργαζόμενους.

Σύμφωνα με το skiathoschannel, η ιδιοκτήτρια τούς ενημέρωσε ότι, σε περίπτωση που συνέχιζαν να αρνούνται την εξόφληση του λογαριασμού, θα καλούσε την Αστυνομία. Σύμφωνα με την καταγγελία του εστιατορίου, ο άνδρας την έσπρωξε και προχώρησε σε υβριστική συμπεριφορά, ενώ στη συνέχεια το ζευγάρι αποχώρησε από το κατάστημα χωρίς να πληρώσει.

Το εστιατόριο «Αυλή», το οποίο λειτουργεί στη Σκιάθο από το 1981, αποφάσισε να δημοσιοποιήσει το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι στόχος του είναι να προστατεύσει τη φήμη της επιχείρησης και να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν.

«Για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες έχουμε χτίσει τη φήμη μας πάνω στην ειλικρίνεια, τη φιλοξενία και τον σεβασμό προς κάθε πελάτη», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της η επιχείρηση, εκφράζοντας ταυτόχρονα την ευγνωμοσύνη της προς τους επισκέπτες και τους κατοίκους της Σκιάθου για τη διαχρονική στήριξή τους.

Η υπόθεση έχει ήδη γίνει αντικείμενο συζήτησης στο νησί, με αρκετούς επαγγελματίες του τουρισμού να εκφράζουν τον προβληματισμό τους για την εμφάνιση αντίστοιχων περιστατικών κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.