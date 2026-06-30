Ο καύσωνας υποχωρεί στην Ευρώπη, αλλά τουλάχιστον 95 εκατομμύρια κάτοικοι, ιδίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές, αναμένεται να αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή στη διάρκεια της σημερινής ημέρας θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου.

Συνολικά, οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου για περίπου 260 εκατομμύρια κατοίκους στην Ευρώπη (πλην Τουρκίας), δηλαδή για δύο στους πέντε.

Η ανάλυση αυτή του AFP βασίζεται σε προβλέψεις της γερμανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας και στις προβολές που είχαν γίνει το 2025 για τον ευρωπαϊκό πληθυσμό από το Joint Research Center, σε συνδυασμό με τα στοιχεία της αυστριακής μη κυβερνητικής οργάνωσης Klimadashboard.

Χθες, το μετεωρολογικό μοντέλο που υπολογίστηκε στις 06:00 ώρα Ελλάδας είχε προβλέψει ότι θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών θα επηρέαζαν τουλάχιστον 130 εκατ. κατοίκους της Γηραιάς Ηπείρου.

Σήμερα, αυτά τα επίπεδα ζέστης αναμένεται να πλήξουν κυρίως τη νότια Ευρώπη, με περίπου 19 εκατ. ανθρώπους στην Ιταλία, ιδιαίτερα στην πυκνοκατοικημένη κοιλάδα του Πάδου, και περισσότερους από 15 εκατ. στη νοτιοδυτική Ισπανία.

Οι προβλέψεις αφορούν επίσης ένα μεγάλο τμήμα της ανατολικής και της κεντρικής Ευρώπης, κυρίως της Ουγγαρίας, όπου σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού αναμένεται να δει τη θερμοκρασία να φθάνει τους 35°C.

Η Σλοβακία, η Μολδαβία, η Ουκρανία, η Ρουμανία, η Σερβία και η Κροατία αναμένεται επίσης να δουν το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει πάνω από αυτό το επίπεδο.

Αυτό το κύμα καύσωνα είναι το σοβαρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη και θα ήταν σχεδόν αδύνατο για τον μήνα Ιούνιο χωρίς την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους του World Weather Attribution.

Νέο κύμα καύσωνα αναμένεται στη Δυτική Ευρώπη

Η Δυτική Ευρώπη προετοιμάζεται ήδη για ένα νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών την επόμενη εβδομάδα, μετά τη μικρή υποχώρηση που ακολούθησε τα επίπεδα-ρεκόρ που καταγράφηκαν τον Ιούνιο.

Στην Ιταλία, 22 πόλεις, από το Μπολτσάνο στα βόρεια έως το Παλέρμο στη Σικελία, τέθηκαν τη Δευτέρα σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού λόγω του καύσωνα. Στο Βατικανό, οι προσκυνητές προσπαθούσαν να προστατευθούν από τη ζέστη χρησιμοποιώντας βεντάλιες και ομπρέλες για σκιά.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέα άνοδο της θερμοκρασίας

Ο μετεωρολόγος της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας, Ντανιέλε Μότσιο, εκτίμησε ότι το κύμα καύσωνα θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν κατά 8 έως 10 βαθμούς Κελσίου υψηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Η όποια ανακούφιση στη δυτική Ευρώπη, σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένεται να είναι προσωρινή.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ιταλικής Μετεωρολογικής Εταιρείας, Λούκα Μερκάλι, δήλωσε ότι από τις 5 ή 6 Ιουλίου οι θερμοκρασίες αναμένεται να αυξηθούν ξανά.

«Οι περιοχές που θα επηρεαστούν φαίνεται ότι θα είναι σε γενικές γραμμές οι ίδιες με εκείνες του πρώτου κύματος, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ελβετίας και, σε έναν βαθμό, της Βρετανίας», ανέφερε ο Λούκα Μερκάλι στο Reuters.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ακραία ζέστη αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών, ωστόσο παρατηρούνται επίσης πολλές καταιγίδες, οι οποίες συμβάλλουν στον περιορισμό αυτού του κινδύνου. Όπως διευκρίνισε, τα φαινόμενα είναι ιδιαίτερα τοπικά, με αποτέλεσμα τα ύψη βροχής να διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή.