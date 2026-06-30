Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε νωρίτερα σήμερα συνάντηση στο γραφείο της με την ευρωβουλευτή Αφροδίτη Λατινοπούλου, στο πλαίσιο των επαφών που πραγματοποιεί με εκπροσώπους του πολιτικού κόσμου της χώρας.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, η Αμερικανίδα πρέσβης ανέφερε: «Χάρηκα που συναντήθηκα με την ευρωβουλευτή Αφροδίτη Λατινοπούλου για να συζητήσουμε τη συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας».

«Οι συνεχείς επαφές μου με πολιτικούς ηγέτες από όλο το ελληνικό πολιτικό φάσμα αποτελούν μια πολύτιμη ευκαιρία να συζητήσουμε τρόπους ενίσχυσης της ασφάλειας, επέκτασης των οικονομικών ευκαιριών και προώθησης της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ των δύο μεγάλων χωρών μας».