Κλείνει η κάνουλα

Ολοκληρώθηκαν οι μεταγραφές και των Ράστοντερ και Ντε Φράι στον Παναθηναϊκό και απέμειναν άλλες τρεις. Αριστερό μπακ, στόπερ και χαφ θέλουν οι πράσινοι και θα έχει ενδιαφέρον το πώς θα κινηθούν πλέον γιατί η κάνουλα θα κλείσει σιγά-σιγά. Ο Αλαφούζος ξόδεψε πολλά λεφτά τόσο τον περασμένο Ιανουάριο όσο και τώρα και τα ποσά που θα δοθούν από εδώ και πέρα δεν θα είναι τόσο μεγάλα. Και είναι και λογικό. Οι άνθρωποι που χειρίζονται τα μεταγραφικά μπορούν να το κάνουν με άνεση, έχουν καλό μπάτζετ διαθέσιμο, δεν θα γίνουν όμως υπερβολές. Ίσως να γίνει για τον χαφ, γιατί ο Νίστρουπ θεωρεί κομβική αυτή τη μεταγραφή.

Πρέσινγκ για Γιαννούλη

Η απόκτηση του Γιαννούλη θεωρείται… υποχρεωτική για τον ΠΑΟΚ και γι’ αυτό έγινε νέα πρόταση στην Άουγκσμπουργκ. Οι ασπρόμαυροι προσφέρουν 3,5+1 εκατ. ευρώ στους Γερμανούς και τις επόμενες μέρες θα πιέσουν πολύ για να αποσπάσουν το «ναι» και να επαναφέρουν στη βάση του τον διεθνή αριστερό μπακ. Μια μεταγραφή υπεραπαραίτητη για τον δικέφαλο του βορρά για αγωνιστικούς και επικοινωνιακούς λόγους. Γι’ αυτό και θα επιμείνουν ως εκεί που δεν πάει, έχοντας στο πλευρό τους και τον παίκτη, καθώς θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Μόνο αν μείνει ελεύθερος

Φήμες που κυκλοφόρησαν ήθελαν τον Ολυμπιακό να κινείται ξανά για τον Ποντένσε αλλά η αλήθεια είναι λίγο διαφορετική. Στον Πειραιά εκτιμούν φυσικά τον Πορτογάλο εξτρέμ και γι’ αυτό και έκανε δύο θητείες στην ομάδα, για να κάνει όμως και τρίτη θα πρέπει να μείνει ελεύθερος από την Αλ Σαμπάμπ και αυτό το ενδεχόμενο δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Μόνο έτσι πάντως θα ασχοληθούν ξανά με την περίπτωση του οι ερυθρόλευκοι. Δεν πρόκειται να πληρώσουν για να τον αγοράσουν ή για να τον πάρουν δανεικό και να πληρώνουν το συμβόλαιό του με τους Σαουδάραβες.

Θέλει Ελλάδα ο Περέιρα

Την επιθυμία του να παραμείνει στην Ελλάδα εξέφρασε ο Περέιρα, τον οποίο αποφάσισε να μην κρατήσει η ΑΕΚ. Ο Αργεντίνος έκανε καλή σεζόν με τον Νίκολιτς, όχι και τέτοια όμως, υπολογίζοντας και την ηλικία του, ώστε να δικαιολογεί το 1,5 εκατ. ευρώ που εισέπραξε. Και αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα για τον Περέιρα σε ό,τι αφορά το να βρει άλλη ομάδα στην Ελλάδα. Θα πρέπει να ρίξει πολύ το κασέ του αν θέλει να υπάρχουν ελπίδες για κάτι τέτοιο. Ενδιαφέρον πάντως ή και πρόταση μπορεί να προκύψει μόνο από Θεσσαλονίκη, καθώς οι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν θα ασχοληθούν.

Ό,τι θέλει ο Μπογκντάνοβιτς

Οι Ντένβερ Νάγκετς είναι η ομάδα που απειλεί να χαλάσει για δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι τα μεταγραφικά πλάνα του Παναθηναϊκού. Πέρυσι το έκαναν με τον Βαλαντσιούνας καθώς δεν τον άφησαν να επιστρέψει στην Ευρώπη, φέτος μπορεί να το κάνουν με τον Μπογκντάνοβιτς, καθώς ενδιαφέρονται για την απόκτησή του. Ο 33χρονος Σέρβος γκαρντ ξέρει ότι αν πάει στους Νάγκετς θα είναι συμπαίκτης με τον Γιόκιτς και θα εξασφαλίσει το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα του NBA. Οι πράσινοι πάντως θα το παλέψουν ως εκεί που δεν πάει και είναι έτοιμοι να χρυσώσουν από πάνω μέχρι κάτω τον Μπογκντάνοβιτς για να τους πει το «ναι».

Τα πάντα για το NBA Europe

Αποφασισμένοι να κάνουν ό,τι χρειαστεί προκειμένου να εξασφαλίσουν μια θέση στο NBA Europe είναι οι άνθρωποι της ΑΕΚ. Ο Αγγελόπουλος ξέρει ότι αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να αλλάξει το οικονομικό στάτους της ΚΑΕ και να γίνει τα επόμενα χρόνια η ομάδα ανταγωνιστική απέναντι σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ο ιδιοκτήτης της Ένωσης περιμένει ότι θα εκτιμηθεί η απόλυτη στήριξη προς τη FIBA από την πρώτη στιγμή ενώ ποντάρει και στις εργασίες που θα γίνουν για τη βελτίωση της SUNEL Arena.