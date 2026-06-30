Νέα εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση του αιματηρού επεισοδίου στην Καλλιθέα, καθώς το πρωί της Τρίτης ένας νεαρός παρουσιάστηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του. Πρόκειται για έναν 18χρονο, ο οποίος ενηλικιώθηκε σήμερα, καθώς έχει τα γενέθλιά του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ταυτοποιηθεί από τις Αρχές. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της έρευνας, η ΕΛ.ΑΣ. είχε εντοπίσει στον χώρο του περιστατικού ένα παπούτσι που δεν είχε αποδοθεί σε κανένα από τα πρόσωπα που είχαν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής.

Το συγκεκριμένο εύρημα είχε αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να υποβληθεί σε εξέταση DNA και να διαπιστωθεί σε ποιον ανήκει.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 18χρονος, ο οποίος είναι σεσημασμένος, φέρεται να φοβήθηκε ότι θα προέκυπτε η ταυτότητά του από τα αποτελέσματα της γενετικής εξέτασης και για τον λόγο αυτό αποφάσισε να παρουσιαστεί στη ΓΑΔΑ μαζί με τον συνήγορό του.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο νεαρός ανήκει στην ίδια ομάδα με τον 17χρονο που φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης.