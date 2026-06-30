Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, έπειτα από αξιολόγηση της κατάστασης στις πληγείσες περιοχές της Βενεζουέλας και σε συνεννόηση με τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού/Ερυθράς Ημισελήνου, αποστέλλει δύο κλιμάκια εθελοντών Σαμαρειτών-Διασωστών στις περιοχές που επλήγησαν από τον φονικό σεισμό, με αποστολή την έρευνα και διάσωση στα ερείπια και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των κατοίκων.

Συγκεκριμένα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο κορυφαίος ανθρωπιστικός και εθελοντικός οργανισμός στην Ελλάδα, αποστέλλει άμεσα δύο κλιμάκια αποτελούμενα από επτά εθελοντές το καθένα, με τον απαραίτητο διασωστικό εξοπλισμό (κοπτικά μηχανήματα, σχοινιά διάσωσης, drones κ.ά.) καθώς και διασωστικά σκυλιά (Κ9) του Ε.Ε.Σ.

Τα κλιμάκια θα συνδράμουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στα ερείπια, σε συνεργασία με εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού της Βενεζουέλας, καθώς και στην παροχή πρώτων βοηθειών και ανθρωπιστικής υποστήριξης προς τους πληγέντες κατοίκους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.