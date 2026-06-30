Η Κόνι Μεταξά έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, όπου αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για τον Τάσο Ξιαρχό.

«Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτόν, γιατί μετά πάει και λέει μ…κιες», είπε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια.

Οι δυο τους υπήρξαν στο παρελθόν συνεργάτες και φίλοι, ωστόσο πλέον οι σχέσεις τους φαίνεται πως δεν είναι καλές.

«Με έκραζε σε όλους τους συνεργάτες μας και μετά έκραζε σε μένα όλους τους άλλους συνεργάτες. Σοβαρό κράξιμο. Μετά τα ξαναβρήκαμε γιατί τους συγχωρώ όλους, είμαι ηλίθια», είχε δηλώσει το 2025 η Κόνι Μεταξά για τον Τάσο Ξιαρχό.