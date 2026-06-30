Η Κάρα Ντελεβίν επιβεβαίωσε τελικά ότι είχε ερωτική σχέση με την Άμπερ Χερντ την περίοδο που βρισκόταν σε εξέλιξη το πολύκροτο διαζύγιο της ηθοποιού από τον Τζόνι Ντεπ.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, οι δύο γυναίκες ήταν για χρόνια φίλες και στο παρελθόν είχαν εμφανιστεί να διασκεδάζουν μαζί, ωστόσο οι φήμες ότι η σχέση τους είχε εξελιχθεί σε κάτι περισσότερο κυκλοφορούσαν για μήνες.

Πλέον, η 33χρονη Κάρα Ντελεβίν επιβεβαίωσε ότι εκείνη και η Άμπερ Χερντ ήρθαν πιο κοντά την περίοδο του δύσκολου διαζυγίου της από τον Τζόνι Ντεπ, το 2016, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι ο πρωταγωνιστής των «Πειρατών της Καραϊβικής» είχε «τρελαθεί από τη ζήλια».

Cara Delevingne finally confirms she WAS romantically involved with Amber Heard during her high-profile divorce from Johnny Depp and says 'he was driven crazy by jealousy' https://t.co/BBTZpWUVMQ — Daily Mail US (@Daily_MailUS) June 29, 2026

Η 40χρονη Άμπερ Χερντ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου και ασφαλιστικών μέτρων κατά του Τζόνι Ντεπ τον Μάιο του 2016, κατηγορώντας τον ηθοποιό για κακοποιητική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της σχέσης τους. Μετά το διαζύγιό τους, ο 63χρονος Τζόνι Ντεπ κατέθεσε το 2019 αγωγή για συκοφαντική δυσφήμηση εναντίον της Άμπερ Χερντ, με αφορμή άρθρο γνώμης που είχε γράψει εκείνη τον Δεκέμβριο του 2018 στη «Washington Post», στο οποίο αναφερόταν σε φερόμενη κακοποίηση.

Έπειτα από μια τηλεοπτικά καλυμμένη δίκη διάρκειας έξι εβδομάδων, στον Τζόνι Ντεπ επιδικάστηκαν τελικά 10 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση και 5 εκατομμύρια δολάρια ως τιμωρητική αποζημίωση.

Μιλώντας στο podcast του Λούι Θερού, η Κάρα Ντελεβίν είπε: «Πρέπει να το σχολιάσω; Έχει να κάνει με το ότι κάναμε μαζί μια ταινία, το “London Fields”. Και εκείνος συμμετείχε στην ταινία. Νομίζω ότι είχε τρελαθεί αρκετά από τη ζήλια. Τότε δεν συνέβαινε τίποτα. Αργότερα, αφού χώρισαν, υποθέτω πως συνέβη. Ήμασταν κοντά για πολύ καιρό και μετά, όταν περνούσαν το διαζύγιο, ναι, ήμασταν μπλεγμένες, ας πούμε».

Αναφερόμενη στη σχέση της Άμπερ Χερντ με τον Έλον Μασκ, ιδιοκτήτη του X, η Κάρα Ντελεβίν σχολίασε: «Αλλά ήταν μπλεγμένη και με άλλους ανθρώπους». Μετά τις συνέπειες της δικαστικής διαμάχης της με τον Τζόνι Ντεπ, η Άμπερ Χερντ μετακόμισε στη Μαδρίτη μαζί με την κόρη της, Ούνα Πέιτζ, η οποία είναι πλέον τεσσάρων ετών, και την πρώην πλέον σύντροφό της, τη φωτογράφο Μπιάνκα Μπούτι.

Την επόμενη χρονιά, η Άμπερ Χερντ απέκτησε δίδυμα, τα οποία κυοφόρησε η ίδια, και ανακοίνωσε την είδηση με ανάρτηση για τη Γιορτή της Μητέρας τον Μάιο.

Στο μεταξύ, η Κάρα Ντελεβίν δήλωσε πρόσφατα «περήφανη λεσβία», ενώ τα τελευταία τέσσερα χρόνια βρίσκεται σε σχέση με τη μουσικό Μινκ.