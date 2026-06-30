Αντιμέτωποι με κατηγορίες για τη δολοφονία του 7χρονου παχύσαρκου γιου τους βρίσκονται ένα παντρεμένο ζευγάρι στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, καθώς οι Αρχές υποστηρίζουν ότι το παιδί τρεφόταν σχεδόν αποκλειστικά με σνακ και πήρε περίπου 68 κιλά μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, πριν χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της κομητείας Τζένεσι, Ντέιβιντ Λέιτον, οι γονείς του μικρού Κάσπερ Ο’Μπράιεν τον τάιζαν «με εντελώς ακατάλληλο τρόπο». «Είναι ξεκάθαρο ότι οι γονείς τάιζαν το παιδί λανθασμένα, για να το θέσω επιεικώς. Δεν λάμβανε τη διατροφή που χρειαζόταν», δήλωσε ο εισαγγελέας, προσθέτοντας ότι ο 7χρονος κατανάλωνε «σταθερά σνακ» μέχρι τον θάνατό του.

Ο Κάσπερ ζύγιζε περίπου 116 κιλά όταν πέθανε στο σπίτι της οικογένειάς του στο Μίσιγκαν τον Νοέμβριο του 2025. Ωστόσο, η κακή διατροφή δεν ήταν το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Σύμφωνα με τις Αρχές, το παιδί δεν μιλούσε, ήταν κατάκοιτο, ενώ έφερε κατακλίσεις και διάφορα δερματικά εξανθήματα.

«Πρόκειται για μια πολύ, πολύ θλιβερή και τραγική υπόθεση. Είμαι εισαγγελέας εδώ και 22 χρόνια και νόμιζα ότι τα είχα δει όλα, αλλά ποτέ κάτι σαν αυτό», ανέφερε ο Λέιτον. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση της κομητείας Τζενέσι, ο Κάσπερ πέθανε στις 4 Νοεμβρίου 2025 από διατατική μυοκαρδιοπάθεια, μια πάθηση που μειώνει την ικανότητα της καρδιάς να αντλεί αίμα. Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι το υπερβολικό βάρος του συνέβαλε στον θάνατό του.

Midwest parents charged with murder after morbidly obese son aged SEVEN died weighing 255 pounds after being fed diet of potatoes because of his 'texture preferences' https://t.co/WSSp9QFeVJ — Daily Mail (@DailyMail) June 26, 2026

Ακατάλληλο το περιβάλλον διαβίωσης

Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι η υπόθεση αποτελεί μέρος μιας μακροχρόνιας και συστηματικής παραμέλησης του παιδιού από τους γονείς του, Ντέιμιεν Ο’Μπράιεν και Τζέσικα Ο’Μπράιεν. Παράλληλα, σύμφωνα με τις Αρχές, το σπίτι της οικογένειας ήταν γεμάτο σκουπίδια, ενώ ο 7χρονος δεν είχε εγγραφεί ποτέ στο σχολείο. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στην ιατροδικαστική έκθεση, η οποία επικαλείται πληροφορίες από την αστυνομία και τις Υπηρεσίες Προστασίας Παιδιών.

Επιπλέον, οι γονείς κατηγορούνται ότι δεν φρόντισαν να λάβει ο Κάσπερ την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη, παρότι η οικογένεια διέθετε ασφαλιστική κάλυψη υγείας. Σύμφωνα με την έκθεση νεκροψίας, το παιδί είχε επισκεφθεί γιατρό τον Φεβρουάριο του 2024, όταν ζύγιζε περίπου 47 κιλά. Μέσα στους επόμενους 21 μήνες το βάρος του αυξήθηκε κατά περίπου 68 κιλά.

Οι δύο γονείς κατηγορούνται από τις εισαγγελικές αρχές της κομητείας Τζένεσι, περίπου μία ώρα έξω από το Ντιτρόιτ, για ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού, βασανισμό και κακοποίηση ανηλίκου δεύτερου βαθμού, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Ο δικηγόρος του Ντέιμιεν Ο’Μπράιεν περιορίστηκε να δηλώσει ότι ο πελάτης του «θεωρείται αθώος μέχρι να αποδειχτεί η ενοχή του πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας σε δικαστήριο».