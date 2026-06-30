Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία, ο Ολυμπιακός εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επαναφοράς του Αντόνιο Κορδόν στο οργανόγραμμά του, με τις δύο πλευρές να διατηρούν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας.

Οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι προχωρούν ήδη σε αναδιάρθρωση σε διοικητικό επίπεδο, δεν φαίνεται να περιορίζονται μόνο στην επικείμενη προσθήκη στελέχους από την Πορτογαλία, καθώς στο τραπέζι βρίσκεται και η επιστροφή του Ισπανού παράγοντα.

Ο Κορδόν ανέλαβε καθήκοντα τεχνικού διευθυντή του Ολυμπιακού το καλοκαίρι του 2023, ωστόσο έξι μήνες αργότερα μετακινήθηκε σε επιτελικό ρόλο, με αρμοδιότητα τον συντονισμό των ομάδων που ανήκουν στον Βαγγέλη Μαρινάκη, δηλαδή του Ολυμπιακού, της Νότιγχαμ Φόρεστ και της Ρίο Άβε.

Το καλοκαίρι του 2024 αποχώρησε από το συγκεκριμένο πόστο για να αναλάβει θέση στη Σεβίλλη, όπου παρέμεινε για δύο χρόνια. Μετά τη λύση της συνεργασίας του με τον ισπανικό σύλλογο, το όνομά του βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο για επιστροφή στους Πειραιώτες.

Στο παρελθόν, ο Αντόνιο Κορδόν έχει εργαστεί επίσης σε Μπέτις, Βιγιαρεάλ, Μονακό και στην εθνική ομάδα του Εκουαδόρ.