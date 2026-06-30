Δέκα χρόνια μετά την εξαφάνιση μιας μητέρας από τη Φιλαδέλφεια, η οικογένειά της ελπίζει ότι οι πρόσφατες έρευνες του FBI και της αστυνομίας σε ένα σπίτι που χαρακτηρίζεται «σπίτι του τρόμου» θα οδηγήσουν σε απαντήσεις για την τύχη της.

Η Γκλόρια ΜακΧέιλ δήλωσε ότι η κόρη της, Έιμι ΜακΧέιλ, μπήκε στο συγκεκριμένο σπίτι στις 13 Ιουνίου 2016 και δεν επέστρεψε ποτέ. Η τελευταία επικοινωνία που είχε μαζί της ήταν ένα φωνητικό μήνυμα, στο οποίο η Έιμι προσπαθούσε να καθησυχάσει τη μητέρα της, λέγοντας ότι ήταν ασφαλής στο σπίτι του Ρέιμοντ Τσαρλς «R.C.» Χορς, στη γειτονιά Όλνεϊ της Φιλαδέλφειας.

Στις 19 Ιουνίου, ο 44χρονος γιος του, Γιουτζίν Χορς, συνελήφθη αφού πράκτορες του FBI και αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι, όπου εντόπισαν δεξαμενές των 200 περίπου λίτρων, χημικές ουσίες, όπλα, ναρκωτικά και ένα ανατριχιαστικό σημείωμα που έκανε αναφορά στον κατά συρροή δολοφόνο, Τεντ Μπάντι.

Η Έιμι ΜακΧέιλ είχε γνωρίσει τον «R.C.» Χορς τη δεκαετία του 1990, όταν εκείνη ήταν περίπου 20 ετών και εκείνος περίπου 50. Παντρεύτηκαν, αργότερα χώρισαν, αλλά παρέμειναν κοντά, σύμφωνα με την κόρη της, Αμάντα Στόφερ. Ο «R.C.» Χορς, ο οποίος πέθανε το 2025, είχε ποινικό μητρώο που περιλάμβανε υποθέσεις παρασκευής ναρκωτικών και πλαστογραφίας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, παρήγαγε πορνογραφικό υλικό, φωτογραφίζοντας και βιντεοσκοπώντας ελαφρά ντυμένες γυναίκες σε σαδομαζοχιστικά σκηνικά.

Philly mom went into to house of horrors and never came out – as FBI finds vats and chemicals: 'She wouldn't just go missing' https://t.co/rm5GY1v4XA pic.twitter.com/8mLpK19Xvs — New York Post (@nypost) June 29, 2026

Η Στόφερ ανέφερε ότι η μητέρα της αντιμετώπιζε προβλήματα εξάρτησης από ναρκωτικά και ψυχικής υγείας σε όλη τη διάρκεια της ζωής της και πιστεύει ότι αποτελούσε εύκολο στόχο για ανθρώπους όπως ο Χορς. «Η μητέρα μου δεν θα εξαφανιζόταν έτσι απλά. Είχε τα προβλήματά της, αλλά δεν ήταν μόνη σε αυτές τις καταστάσεις. Πιστεύω ότι αυτοί ήταν κακοί άνθρωποι που εκμεταλλεύονταν γυναίκες οι οποίες χρειάζονταν πραγματική βοήθεια», είπε.

Η Γκλόρια ΜακΧέιλ χαρακτήρισε τον Χορς «περίεργο τύπο», λέγοντας ότι θεωρούσε τον εαυτό του καλλιτέχνη, ενώ στην πραγματικότητα παρήγαγε πορνογραφικά βίντεο και του άρεσε να φωτογραφίζει γυναίκες με προβλήματα εξάρτησης την ώρα που έκαναν χρήση ηρωίνης.

Η έρευνα σε βάρος του Γιουτζίν Χορς ξεκίνησε όταν ένας δασοφύλακας των Εθνικών Πάρκων άκουσε καβγά ανάμεσα στον ίδιο και τη σύντροφό του, οι οποίοι βρίσκονταν μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο κοντά στο Independence Hall στις 19 Ιουνίου. Όταν άκουσε τη γυναίκα να λέει «θα μου κάνεις κακό», ειδοποίησε τις Αρχές. Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του Γιουτζίν Χορς πλαστή υπηρεσιακή ταυτότητα της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών, έναν σουγιά και δύο όπλα με σβησμένους σειριακούς αριθμούς.

Η σύντροφός του είχε επίσης πλαστή ταυτότητα με τη δική της φωτογραφία, αλλά με τα στοιχεία γυναίκας που είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη τον Φεβρουάριο του 2023 στην περιοχή Κένσινγκτον. Η ίδια είπε στους αστυνομικούς ότι ο Χορς της είχε δώσει την ταυτότητα, επειδή εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης εις βάρος της και, παρότι δεν γνώριζε την αγνοούμενη γυναίκα, πίστευε ότι ίσως της είχε συμβεί κάτι κακό, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.

Η Γκλόρια ΜακΧέιλ και η Αμάντα Στόφερ δήλωσαν ότι, παρότι δεν έχουν ακόμη ενημερωθεί από την αστυνομία για την έρευνα στο σπίτι, εξακολουθούν να ελπίζουν ότι θα μάθουν τι συνέβη στην Έιμι.

«Ήταν κάτι περισσότερο από μια εξαρτημένη. Ήταν μητέρα, ήταν άνθρωπος. Μας λείπει και έπεσε θύμα εκμετάλλευσης, όπως συμβαίνει με πολλές γυναίκες που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης», είπε η Στόφερ, ενώ η Γκλόρια ΜακΧέιλ πρόσθεσε: «Θέλω απλώς ο κόσμος να συνεχίσει να την αναζητά. Κάποιος ξέρει κάτι».