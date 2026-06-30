Στη σύλληψη ενός 31χρονου αλλοδαπού προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, στο πλαίσιο στοχευμένης επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών στο νησί.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος φέρεται να απέκρυπτε ποσότητες ναρκωτικών σε υπαίθριες «καβάτζες», έτοιμες προς διακίνηση. Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητό του, στην κατοικία του και στα σημεία απόκρυψης, κατασχέθηκαν 42 «φιξάκια» κοκαΐνης και ροζ κοκαΐνης, περίπου 60 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, 2.735 ευρώ, 120 δολάρια ΗΠΑ και δύο κινητά τηλέφωνα.

Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε επίσης ότι ο 31χρονος διέμενε παράνομα στη χώρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για παράνομη διαμονή, ενώ οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.