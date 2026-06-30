Την περιοδεία του στα Δωδεκάνησα ολοκληρώνει σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, με επίσκεψη στην Κάρπαθο, μετά τις επισκέψεις που πραγματοποίησε το προηγούμενο διάστημα στη Ρόδο και την Κάσο.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο νησί, ο κ. Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών με την τοπική αυτοδιοίκηση, φορείς και πολίτες, δίνοντας έμφαση στα ζητήματα που απασχολούν τις νησιωτικές κοινωνίες, όπως η υγεία, οι μεταφορές, οι υποδομές και η περιφερειακή ανάπτυξη.

Στις 11:00, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής θα περιοδεύσει στο κέντρο της Καρπάθου (περιοχή Πηγάδια), ενώ στις 13:00 στο χωριό Όλυμπος. Στις 19:30, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα πραγματοποιήσει πολιτική ομιλία στο Δημαρχείο Καρπάθου.