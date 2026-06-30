Μια 78χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή «Κορινού» Πιερίας χθες, Δευτέρα 29/7 το απόγευμα.

Στην ηλικιωμένη αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με τη μέθοδο καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και στη συνέχεια, η ίδια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση για τον πνιγμό, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.