Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λασιθίου εκδικάζεται σήμερα η πολύκροτη υπόθεση θανάτου της Jean Hanlon, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στο λιμάνι του Ηρακλείου τον Μάρτιο του 2009. Η σορός της μητέρας από τη Βρετανία είχε εντοπιστεί να επιπλέει στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Στην Κρήτη βρίσκονται εδώ και ημέρες οι γιοι της άτυχης γυναίκας, οι οποίοι επί 17 χρόνια ζητούν απαντήσεις για τις μυστηριώδεις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η μητέρα τους.

Η διαδικασία συνεχίζεται με τις καταθέσεις των παιδιών της Jean Hanlon, ενώ ο κατηγορούμενος δήλωσε αθώος ενώπιον του δικαστηρίου. «Δεν έχω κάνει τίποτα. Είναι αμαρτία να πάω φυλακή για όλη μου τη ζωή χωρίς να έχω κάνει κάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κομβικό ρόλο για την παραπομπή της υπόθεσης στο ακροατήριο φέρονται να έπαιξαν νέα στοιχεία που προέκυψαν στην πορεία της έρευνας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το προσωπικό ημερολόγιο της Jean Hanlon, οι αντιφάσεις στις οποίες φέρεται να υπέπεσε ο κατηγορούμενος, αλλά και τα ευρήματα που έφερε στο φως ο ιδιωτικός ερευνητής Χάρης Βεραμών, τον οποίο είχε προσλάβει η οικογένεια.

Για τους γιους της Jean, Michael, Robert και David Porter, η έναρξη της δίκης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια που κάνουν εδώ και χρόνια για να μάθουν τι συνέβη στη μητέρα τους.

Ο Michael Porter, σε δηλώσεις του, είχε εκφράσει την αγωνία της οικογένειας για το ενδεχόμενο νέας αναβολής, σημειώνοντας: «Ήμασταν απίστευτα συντετριμμένοι και αγχωμένοι για το ενδεχόμενο αναβολής για μήνες, ειδικά όταν έχεις προετοιμαστεί ψυχολογικά τόσο πολύ».

Υπενθυμίζεται ότι στο εδώλιο κάθεται ο πρώην σύντροφος της Jean Hanlon, με την υπόθεση να έχει επανέλθει στο προσκήνιο έπειτα από χρόνια ερευνών και αναμονής.

Η δίκη ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει την προηγούμενη Παρασκευή. Ωστόσο, μετά τον ορισμό συνηγόρου υπεράσπισης για τον 55χρονο, υποβλήθηκε αίτημα αναβολής, προκειμένου να μελετηθεί η δικογραφία, σημειώνει το neakriti.gr.

Το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη της οικογένειας της Jean Hanlon έχουν ταξιδέψει στην Κρήτη για τη διαδικασία, αποφάσισε να δώσει προθεσμία μόλις τεσσάρων ημερών και όρισε την έναρξη της δίκης για σήμερα.

Η υπόθεση παραμένει μία από τις πιο πολυσυζητημένες των τελευταίων ετών στην Κρήτη, με την οικογένεια της Jean Hanlon να περιμένει, 17 χρόνια μετά, απαντήσεις και δικαίωση.