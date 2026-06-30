Ο αγώνας Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία για τη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (30/6).

Οι Νορβηγοί είναι το φαβορί και με μπροστάρη τον Χάαλαντ θα προσπαθήσουν να το επιβεβαιώσουν και στο γήπεδο, παίρνοντας τη νίκη που θα τους στείλει στους «16».

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:00 Novasports 6HD Σάκκαρη – Τόσον Wimbledon

15:00 Novasports Start Wimbledon

15:30 Novasports Prime Wimbledon

17:30 Novasports Start Wimbledon

18:00 Novasports Prime Wimbledon

20:00 Novasports Start Wimbledon

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

20:30 Novasports Prime Wimbledon