Ο αγώνας Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία για τη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (30/6).
Οι Νορβηγοί είναι το φαβορί και με μπροστάρη τον Χάαλαντ θα προσπαθήσουν να το επιβεβαιώσουν και στο γήπεδο, παίρνοντας τη νίκη που θα τους στείλει στους «16».
Αναλυτικά το πρόγραμμα
13:00 Novasports 6HD Σάκκαρη – Τόσον Wimbledon
15:00 Novasports Start Wimbledon
15:30 Novasports Prime Wimbledon
17:30 Novasports Start Wimbledon
18:00 Novasports Prime Wimbledon
20:00 Novasports Start Wimbledon
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου
20:30 Novasports Prime Wimbledon