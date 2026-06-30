Ένα απίστευτο περιστατικό που σημειώνεται στον δήμο Παλλήνης έγινε γνωστό. Πρόκειται για έναν ολοκαίνουργιο βρεφονηπιακό σταθμό θα κατεδαφιστεί και θα χτιστεί ξανά γιατί εντοπίστηκαν αστοχίες.

Όπως επισημαίνει το Mega και ειδικότερα η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο λόγος της κατεδάφισης του βρεφονηπιακού σταθμού είναι ότι κατασκευάστηκε με προδιαγραφές του 2012, ενώ έπρεπε να χρησιμοποιηθούν οι ισχύουσες προδιαγραφές του 2017, οι οποίες ίσχυαν ήδη από το 2018 όταν ξεκίνησε η κατασκευή, με αποτέλεσμα να μην λάβει άδεια λειτουργίας.

«Κατασκευάστηκε ένα κτίριο και δεν έλαβε υπόψη προδιαγραφές οι οποίες είχαν αλλάξει. Ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2018, όταν οι προδιαγραφές άλλαξαν και ίσχυαν νέες. Και αυτό έλαβε υπόψη του τις προδιαγραφές του 2012» επεσήμανε χαρακτηριστικά μιλώντας στο MEGA ο δήμαρχος Παλλήνης Χρήστος Αηδόνης.

«Το κτίριο ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2018 και ξέχασε να λάβει υπόψη του ο προηγούμενος Δήμαρχος τις προδιαγραφές του 2017 και έμεινε στις του 2012, δυστυχώς. Και σήμερα λοιπόν, επιβαρύνεται ο δημότης ένα κόστος το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο» συμπλήρωσε.

«Τα λεφτά που θα δοθούν είναι πάρα πολλά, θα δοθούν από ιδίους πόρους. Είχαμε προσπαθήσει πέρυσι να το βάλουμε σε ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, το οποίο δυστυχώς ακυρώθηκε και δεν μπορέσαμε να το εντάξουμε. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εικόνα, υπολογίζω θα ξεπεράσει τις 200.000 ευρώ» επεσήμανε.

Όπως σημείωσε ο δήμαρχος Παλλήνης, προτεραιότητα είναι να δοθεί άμεσα λύση για τη φιλοξενία των παιδιών, με την ολοκλήρωση του νέου σταθμού να αναμένεται σε περίπου ένα μήνα.