Η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται στο Μπαλί και μοιράζεται με τους ακολούθους της στιγμιότυπα από το ταξίδι της.

Σε ένα από τα βίντεο που ανέβασε στο TikTok, η influencer εμφανίζεται σε πισίνα, φορώντας μαύρο μαγιό και βγαίνοντας από το νερό με σέξι ύφος.

Η ίδια συνόδευσε το βίντεο με μια χιουμοριστική ατάκα, γράφοντας: «Εγώ που το παίζω σέξι και μυστήρια, ενώ μόλις έχω κατουρήσει στην πισίνα μας».

Λίγο μετά, πάντως, ξεκαθάρισε πως η λεζάντα ήταν για πλάκα, σημειώνοντας: «Αυτή η λεζάντα αποτελεί προϊόν μυθοπλασίας».