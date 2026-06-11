Τη δική της απάντηση στα σχόλια που αφορούν τις ενδυματολογικές της επιλογές ως μητέρα έδωσε η Ιωάννα Τούνη, ξεκαθαρίζοντας πως θα συνεχίσει να φορά ό,τι την κάνει να αισθάνεται όμορφα.

Η influencer βρίσκεται στη Νάξο για διακοπές και μοιράζεται στιγμές από την παραμονή της στο νησί μέσα από τα social media. Ανάμεσα στις αναρτήσεις της, ξεχώρισε ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται με μαύρο μπικίνι, περπατώντας προς τη θάλασσα και ποζάροντας στη συνέχεια χαμογελαστή μπροστά στην κάμερα.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 10 Ιουνίου στο TikTok, με την Ιωάννα Τούνη να επιλέγει να σχολιάσει με τον δικό της τρόπο όσους θεωρούν ότι ορισμένα μαγιό δεν ταιριάζουν σε μητέρες. Πάνω στο βίντεο έγραψε: «αυτά τα μαγιό δεν είναι για μαμάδες».

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, έγραψε: «Ποιος το είπε αυτό; Είμαι σχεδόν 33 χρονών, έχω ένα μωρό και φυσικά και θα φοράω ό,τι με κάνει να νιώθω όμορφα. Και εάν δεν είσαι εντάξει με το θέαμα, το πρόβλημα είναι δικό σου και κανενός άλλου»..