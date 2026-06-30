Τα σχέδια της για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν και μετά το τέλος της επιτυχημένης σειράς «Άγιος Έρωτας» αποκάλυψε το βράδυ της Δευτέρας 29/6 η Δανάη Παππά η οποία ήταν καλεσμένη στο The 2Night Show.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ανέφερε πως, σύμφωνα με τις πληροφορίες του, η ηθοποιός παραμένει στο δυναμικό του Alpha και τη νέα τηλεοπτική σεζόν, με τη Δανάη Παππά να απαντά: «Ακριβώς. Παραμένω στον Alpha».

Η ίδια εξήγησε ότι η απόφασή της συνδέεται και με τη φιλοσοφία που έχει στις συνεργασίες της. «Είναι πάλι, εφάπτεται με την άποψή μου, το ότι μου αρέσει πολύ να κρατάω τους συνεργάτες. Με έχει κερδίσει το δράμα», απάντησε γελώντας, με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να σχολιάζει: «Εγώ τι θα κάνω που θέλω κωμωδία;».

«Παλιότερα σκεφτόμουν πιο έντονα τη δημιουργία οικογένειας. Τώρα εστιάζω στους φίλους μου και στις σχέσεις που έχω στη ζωή μου» δήλωσε επίσης η ηθοποιός.