Την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ζητά με ανάρτησή του στο Facebook, ο Παύλος Πολάκης, θέτοντας παράλληλα θέμα πολιτικών παρεμβάσεων για την επόμενη μέρα του κόμματος.

Ο πρώην υπουργός ζητά επίσης την άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, με στόχο τη συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής, αλλά και επιτροπής προγράμματος.

Τέλος, ο ίδιος ζητά την άμεση έναρξη συνομιλιών με «όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες» που επιθυμούν τη συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου, όπως σημειώνει στην ανάρτησή του.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου και της περί αυτόν ηγετικής ομάδας σχετικά με την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ειδικότερα όσον αφορά την άνευ όρων στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην ΕΛΑΣ, θα πρέπει άμεσα να γίνουν τα εξής: